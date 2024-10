Las fotos de la Presidenta de la SCJN en el Senado no alimentaron esperanzas de nada

La Presidenta Sheinbaum Pardo reiteró esta mañana que no hay posibilidad de que la Corte revierta lo que ya es letra en la Constitución. “Hoy lo consulté con el Ministro (Arturo) Zaldívar, con la Consejera Jurídica, con diputados y senadores, la Reforma es válida”, afirmó.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).– La Jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, fue tan contundente como el mismo Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. “Me enteré por las redes”, dijo ella. “No nos movemos ni un milímetro”, expresó él.

La visita de Norma Piña Hernández al Senado (y las fotos difundidas de ese encuentro) no movieron las posiciones dentro de la izquierda. En todo caso, causaron escepticismo.

Piña apareció ayer junto con su segunda de abordo, Natalia Reyes-Heroles Scharrer, en el Senado mexicano, dominado por la izquierda. Fue recibida por el Senador Noroña y por el coordinador de la bancada de Morena, el Senador Adán Augusto López Hernández.

Pero apenas unas horas después, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo desconocer los temas hablados en ese reunión, y sostuvo que lo verdaderamente importante es que la Reforma Judicial se implementará. “Lo que sí es importante que sepa la ciudadanía es que la Reforma al Poder Judicial va”, expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera.

En el pasado, la Ministra Norma Piña ha fingido mantener una postura de la que ha desistido con el tiempo. Por ejemplo, simuló dar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) a las familias damnificadas por el huracán “Otis”, y al final todo quedó en promesa.

El propio Senador Fernández Noroña sostuvo en entrevista con “Los Periodistas”, programa de SinEmbargo Al Aire, que no se trata más que del inicio de un diálogo con la idea de dar un paso de entendimiento, “pero efectivamente cada parte tiene su posición”.

“Estaría muy bien que se lograra un tránsito a la reforma, porque la elección se va a llevar a cabo el primer domingo junio 2025, pero el actual Poder Judicial se queda hasta septiembre que entran las nuevas personas juzgadoras”, indicó Noroña, quien aclaró que el oficialismo “no se moverá ni un milímetro” en la implementación de esta Reforma Judicial.

Fernández Noroña aclaró que esta reunión no implica que la Suprema Corte vaya a desistir de su intento de calificar la constitucionalidad de la Reforma que ya entró en funciones. “No hay más nada, no hay más nada, o sea, un acto de civilidad efectivamente. Yo creo que con toda la tensión que ha habido fue un mensaje positivo de la Corte, pero también es cierto que no hay ninguna garantía de que no vayan a resolver algo que yo había sostenido que no tienen facultades”.

—¿Ustedes van a seguir con el procedimiento previsto en la Reforma que ya es constitucional? —se le preguntó a Noroña.

—Nosotros no nos vamos a mover un milímetro del compromiso con el pueblo de México de elegir a las personas juzgadoras, ese es un mandato de la ciudadanía del 2 de junio y ya es Constitución, no es una reforma constitucional, no, no, no, ya fue reformada la Constitución, es Ley vigente, nadie tiene facultades para revisar la constitucionalidad de la Constitución o sea esa es una discusión que ya hemos dejado muy claramente nuestra posición.

El Senador Fernández Noroña dijo que la Corte puede actuar con prudencia “como lo hizo cuando había una presión muy grande para si nos reconocían o no los dos tercios de la mayoría calificada”, en referencia a la decisión que tomó el Ministro José Luis Alcántara Carrancá cuando determinó que la Corte no puede resolver temas electorales, algo que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La Presidenta Sheinbaum Pardo aclaró a su vez que no hay posibilidad de que la Corte revierta lo que ya es letra en la Constitución. “Hoy lo consulté con el Ministro (Arturo) Zaldívar, con la Consejera Jurídica, con diputados y senadores, la reforma es válida”, afirmó Sheinbaum Pardo, manteniendo su postura sobre la validez de la reforma.

Sheinbaum ofreció la posibilidad de que expertos en la materia comparezcan para explicar la validez de la reforma. “Si quieren que mañana venga el ministro o la consejera, para que puedan explicar por qué es válida la reforma constitucional y ya si se requiere una modificación posterior, pero es válida la reforma”, expresó.

La Presidenta reconoció a su vez la existencia de aspectos que requieren corrección, pero insistió en que estos no comprometen la integridad de la reforma. “Me comentó Ernestina Godoy que no implica ninguna invalidez de la propia reforma ni la elección de los jueces así como está”, explicó.

La Mandataria detalló que el problema identificado se limita a una discrepancia temporal. “Entiendo que solamente es un caso en donde no los tiempos no concuerdan en una y otra situación, pero no se revisó previamente cuando se envió y bueno hay que corregir esa parte”, admitió.