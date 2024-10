Millones huyeron de “Milton”. Los migrantes mexicanos NO, por miedo a ser deportados

Por Gisela Salomon

MIAMI (AP) — El huracán “Milton” se dirige a Florida y se prevé que afecte a cientos de miles de migrantes que no hablan inglés, la mayoría de ellos latinoamericanos que se dedican a cosechar naranjas y tomates en los campos del corredor de la autopista I-4 del estado, a lavar platos en los restaurantes, a limpiar habitaciones de hotel y a la construcción.

Para los hispanohablantes y un pequeño número de refugiados africanos, sus nuevas vidas en Estados Unidos ya eran una lucha diaria debido a la barrera del idioma y a la falta de recursos.

Ahora, “Milton” ha convertido esos obstáculos en cuestiones de vida o muerte.

MIGRANTES EN EL OJO DEL HURACÁN

Florida alberga a por lo menos 4.8 millones de migrantes, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew. Orlando y Tampa son las áreas metropolitanas con la mayor cantidad de migrantes después de Miami, la mayoría de ellos procedentes de países latinoamericanos como México y Venezuela.

En el centro de Florida, la mayoría de los migrantes trabajan en el sector hotelero, la construcción y la agricultura, pizcando fresas y moras, así como tomates y naranjas. Muchas de las personas recién llegadas no tienen acceso a un televisor o a internet y no saben cuál es la mejor forma para encontrar información sobre Milton, el poderoso huracán que hizo que las autoridades estatales y locales ordenaran evacuaciones en las zonas donde vive la mayoría de estos migrantes.

Aproximadamente 250 mil mexicanos viven en la región que se pronostica sea azotada por el huracán “Milton”, y muchos temen abandonar sus casas rodantes, o ser deportados.

“Hay resistencia a moverse” a un refugio, dijo Juan Sabines Guerrero, cónsul general de México en Orlando. “No hay tiempo para pensarlo”, añadió.

Sabines comentó que las autoridades locales le han garantizado al personal consular que “no van a preguntar la situación migratoria”.

LUCHANDO CONTRA EL MIEDO DE DEPORTACIÓN PARA SALVAR VIDAS

Guerrero y su personal han hecho varias entrevistas con estaciones de radio hispanohablantes de la región y publicaron en redes sociales un mapa interactivo sobre refugios en la zona. También tienen canales de WhatsApp y una línea de teléfono de emergencia.

Los defensores de migrantes y funcionarios consulares han tratado de acercarse a las localidades de Tampa, Orlando y del centro de Florida para ayudar con los planes de evacuación y otros preparativos. Están compartiendo información en español, francés e idiomas africanos, y realizando llamadas, enviando mensajes de texto y compartiendo publicaciones en las redes sociales con información sobre refugios, evacuaciones y sitios para recoger sacos de arena, alimentos, agua y gasolina.

Las organizaciones no gubernamentales como la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, la Coalición de Inmigrantes de Florida y el Hope CommUnity Center han estado traduciendo información de las autoridades estatales y locales, y compartiéndola en español en grupos de WhatsApp, Facebook y canales de redes sociales.

Al igual que otras organizaciones que trabajan con familias latinas de bajos recursos de la zona, han recibido cientos de llamadas de migrantes hispanohablantes que no pueden encontrar información en su idioma y no entienden el inglés, en las que les piden detalles sobre la tormenta.

UNA MAMÁ MEXICANA CON UN HIJO QUE NECESITA UN RESPIRADOR

Lupita Lara vive cerca de Orlando con su familia y tiene un hijo de 23 años de edad con necesidades especiales que requiere de un respirador para poder dormir por las noches. Trató de enviar una solicitud en internet para pedir un espacio en el refugio de necesidades especiales, pero tuvo dificultades técnicas y después de tres horas decidió llamar a la Asociación de Trabajadores Agrícolas.

Un activista de la Asociación de Trabajadores Agrícolas hizo una llamada entre tres personas y ayudó a traducir la conversación. La oficina del refugio confirmó que habían recibido su solicitud, pero le dijeron que no tiene ningún espacio garantizado, señaló Lara. Ahora necesita ir a uno de los refugios y ver si tienen espacio.

