ENTREVISTA ¬ La derecha mexicana fracasó y eso prende alertas: ¿qué intentará ahora?

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- La derecha en México fracasó en su intento de eliminar de la vida política al expresidente Andrés Manuel López Obrador a través de una guerra judicial, mejor conocida como lawfare. Ahora, tras su retiro, la oposición concentrará sus fuerzas para tratar de deslegitimar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó Aníbal García investigador del Observatorio Lawfare.

“En el caso particular de México, este hecho del desafuero de López Obrador en 2005 es un antecedente bastante interesante de cómo se estaba intentando eliminar de la política a alguien como era la figura de López Obrador, lo intentaron, no sucedió en ese momento justamente por la presión social. Cuando, el expresidente dice ‘el pueblo es el que salva’ tiene mucho sentido por esa experiencia particular que él tuvo y por qué además aunque lo intentaron en ese entonces los medios de comunicación con este vínculo con los partidos políticos pues no lo lograron”, señaló el experto en entrevista con “Los Periodistas”.

Este observatorio ha dado constancia de la existencia de una red de organizaciones, agencias e industrias estadounidenses que financian medios en México y América Latina como parte de la guerra judicial emprendida por la derecha para difundir a la opinión pública causas judiciales manufacturadas para atacar a gobiernos progresistas.

“En el observatorio lo que nosotros intentamos analizar es el lawfare como una guerra política por la vía judicial-mediática y la parte mediática tiene mucho que ver porque nosotros ahí en el observatorio decimos no hay lawfare sin medios de comunicación, la parte de los medios de comunicación es muy relevante por varios aspectos. En el tema del lawfare para llegar a hacer esta judicialización de la política, para eliminar al enemigo político, principalmente pueden ser personalidades muy concretas de la política, por lo regular suelen ser gente progresista o gente de izquierda o pueden ser también partidos políticos incluso hasta movimientos también, para poderlo hacer hay intentar eliminar por la vía mediática quitarle a una personalidad política en concreto la base social que tiene el lawfare sí tiene una materialidad concreta en la vida de las personas al eliminar de la política al enemigo, valga la redundancia, político”.

Aníbal García señaló que en el caso de Andrés Manuel López Obrador la derecha intentó judicializar la política a través de amparos que pretendían frenar, o en su caso, desechar las reformas constitucionales propuestas por el expresidente.

“En el caso particular ahora con López Obrador tenemos varios aspectos que analizar ahí, si bien han intentado constantemente judicializar la política, que no es lo mismo que el lawfare, judicializar la política es esto que ha estado haciendo la Suprema Corte de Justicia, es esto que ha estado haciendo el bloque opositor con el Partido Acción Nacional, con el PRI, con Movimiento Ciudadano, de imponer amparos para que varias reformas no pasen, ese fue el caso de la industria eléctrica, la Ley de Hidrocarburos, el cambio de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de Defensa, en fin, fueron una gran cantidad de reformas que no pasaron o que pasaron a medias porque se impusieron esta figura del amparo incluso llegando a imponer acciones de inconstitucionalidad”.

El investigador del Observatorio Lawfare señaló que además de parar las reformas que hacía el Gobierno del Presidente López Obrador, la judicialización se centró en tratar de frenar sus obras de infraestructura: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, y el Aeropuerto Felipe Ángeles.

“El grado de judicialización que adquiere en México llega a ese nivel, a parar proyectos de ley, a parar reformas que estaba haciendo el gobierno, pero también llegó incluso a las obras de infraestructura en el caso particular del Tren Maya, se impusieron más de 50 amparos para judicializar la obra y para pararla […] Lo mismo sucedió con la obra de Dos Bocas que intentaron judicializarla, es una obra que yo creo que en este sexenio vamos a ver la relevancia, que tuvo haber construido esta refinería en Tabasco, lo mismo sucedió con el AIFA, entonces ahí se aparece el segundo elemento, no solamente fue la judicialización de estas reformas, sino también fueron las obras de infraestructura”.

Aníbal García indicó que otro elemento importante que participó en contra del Gobierno de López Obrador fueron los medios de comunicación hegemónicos y personajes como Claudi0 X. González, el gran líder del bloque opositor.

“En estos dos aspectos es donde adquiere materialidad esta parte que les decía, no llega a lawfer porque no se está impidiendo que alguien se postule a una elección, pero tampoco se está eliminando de la política a un Presidente de turno como así sucedió en los otros casos en América Latina, sin embargo, está el tercer elemento que es esta mancuerna o esta vinculación que hay con los medios de comunicación hegemónicos, que no son independientes y que además varios de ellos tienen financiamiento de grupos fácticos o ya concretamente el Gobierno de Estados Unidos, lo denunció en su momento el Presidente Andrés Manuel dijo ‘aquí hay mano negra en este tipo de aspectos’, concretamente señaló muchos años Mexicanos contra la corrupción y la impunidad por haber recibido el financiamiento, señaló a partir de eso a Claudio X. González que es digamos la cabeza más visible del bloque opositor, pero que representa todo un bloque detrás”.

El especialista mencionó que muchos de estos medios tuvieron un auge gracias al financiamiento de la USAID y que realizan un golpeteo político-mediático que es funcional a los intereses de Estados Unidos.

“Tenemos también este aspecto que falta yo creo todavía visibilizar mucho más que son las redes que hay y que se hay y se han construido a partir del financiamiento que hace la USAID a otros medios de comunicación que se dicen ser independientes cuando en realidad no lo son, están ahí haciendo otro tipo de golpeteo político-mediático que es funcional a los intereses de Estados Unidos. También están otro tipo de instituciones como por ejemplo es el Instituto Mexicano de la competitividad, en donde también encontramos allí a Claudio X. González, está financiado también por empresarios mexicanos que se beneficiaron de los últimos 35 años de la era del neoliberalismo y que estaban constantemente defendiendo sus intereses, el último reducto de estos intereses cuál fue el Poder Judicial”.

Finalmente, el especialista mencionó que se debe hacer un análisis concreto de lo que se vive en el país, de la coyuntura con la historia para a partir de ahí poder dar claves de análisis.

“Sin aventurarme a decir claro, no estamos en un proceso donde incluso la Presidenta misma dijo estamos en un golpe aguado, esas fueron las palabras textuales que dijo, porque no tiene asidero ni jurídico, no tiene ni asidero en la realidad, no hay forma de que se pueda ir en contra de la Constitución, no hay forma de que se pueda violar ya está ley que es superior a todas las otras leyes y incluso tuvieron que hacer esto última reforma del impugnabilidad de la Constitución para que quede amarrada esta reforma del único poder que no es elegido por la vía del voto en este país”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado