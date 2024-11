Biden y Trump se reunirán el 13 de noviembre en la Oficina Oval, dice la Casa Blanca

WASHINGTON (AP) — El Presidente Joe Biden y el Presidente electo Donald Trump se reunirán el miércoles en la Oficina Oval, informó la Casa Blanca el sábado.

Tal reunión postelectoral es tradicional entre el mandatario saliente y el entrante.

Sin embargo, Trump, un republicano, no recibió a Biden, un demócrata, para la reunión de este tipo tras perder las elecciones en 2020.

At President Biden’s invitation, President Biden and President-elect Trump will meet in the Oval Office on Wednesday at 11:00 am. Additional details to follow.

— Karine Jean-Pierre (@PressSec) November 9, 2024