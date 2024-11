Miles protestan contra la mala gestión de España para tratar desgracia en Valencia

El recorrido continúa desplazándose desde las zonas afectadas y de forma silenciosa por respeto a las víctimas de la terrible DANA, según medios lcoales.

Madrid, 9 de noviembre (EuropaPress).- La manifestación con lema “Mazón dimissió” ha arrancado esta tarde desde la Plaza del Ayuntamiento de València para exigir la “dimisión inmediata” del ‘president‘ de la Generalitat, Carlos Mazón, y su Consell por “no haber sabido gestionar” la catástrofe.

“Han demostrado ser incompetentes. No merecen dirigir la vida de los valencianos. No han sabido gestionar una catástrofe natural, no han sabido alertarnos a la hora, no saben cómo organizarnos con la ayuda de la limpieza y la recogida de material y, por supuesto, no van a ser capaces de organizar la reconstrucción que necesita nuestro País Valencià.

De l’estació del Nord a la Plaça de la Mare de Déu, del Carrer Sant Vicent a Pintor Sorolla, València és un clam: Mazón Dimissió. pic.twitter.com/S68w1s8IUh — Joan Ribó (@joanribo) November 9, 2024

Por lo tanto, se han de ir a casa ya”, han declarado las portavoces antes de arrancar la marcha. “Lo que queremos es que esta rabia se manifieste hoy en la calle, pero una rabia silenciosa, porque estamos de duelo por todas las personas que han muerto por la negligencia del Gobierno del señor Mazón”, han añadido.

A su parecer, la gestión de la crisis por parte del Gobierno valenciano “ha sido tan inexistente que resulta criminal”. Por ello, reclaman “la dimisión inmediata, no solo del señor Mazón, sino de todo el Consell de la Generalitat”.

Se puede decir más alto pero no más claro, Wyoming:

” Carlos Mazón solo se dio prisa en una cosa, ponerse el chaleco para aparentar que estaba gestionando algo “.#MazonDimissió #MazonAPrision pic.twitter.com/Da6M3wetV4 — Triquiñuela (@Triquiuela5) November 9, 2024

La manifestación ha sido planteada como una marcha silenciosa por respeto a la víctimas de la terrible DANA que ha asolado gran parte de la provincia. Aun así, se escuchan numerosos gritos de Mazón, dimisión’.

Asimismo, los manifestantes portan carteles en los que se pueden leer consignas como ‘Mazón, dimisión’ con lazo negro en señal de duelo –el más presente-; ‘Mazón tu pueblo te repudia, ni olvido ni perdón’ o ‘Dónde está Mazón mientras el pueblo se ahogaba?’.

El recorrido, que se ha iniciado pasadas las seis de la tarde, atravesará el centro de la capital del Turia hasta finalizar en la Plaza Manises, frente al Palau de la Generalitat, donde está prevista la lectura de un manifiesto. Hasta la ciudad se están desplazando personas a pie desde las zonas afectadas por el temporal para unirse a la ya multitudinaria protesta. Además del acto de València, se han convocado acciones en otras ciudades, entre ellas Alicante.

Entre las entidades que impulsan esta marcha figuran entidades cívicas y sociales como Acció Cultural del País Valencià -Amical de Mauthausen – Arran-SEPC-COS-Endavant – Arrels del Canvi – Assemblea de Barri de Montolivet – BEA- Benicalap Viu – Ca Bassot – Ca Revolta – CNT València – Comissió Ciutat-Port – Coordinadora Associacions Memòria Democràtica País Valencià – DecidimPlataforma pel dret a decidir del País Valencià – Entrebarris – Escola Valenciana – FAMPA València – Intersindical Valenciana – Joves d’ACPV – JovesxRussafa – LAMBDA – Plataforma 14 d’abril per la República – Societat Coral El Micalet – Teixint Patraix – Associació Cultural És País Valencià. En los últimos días se han adherido decenas de organizaciones.

El PP no sabrá gestionar ni el patio de un colegio, pero zurrar a la gente que lo ha perdido todo por su ineptitud … eso si se le da bien.#MazónDimissió pic.twitter.com/3HV3kbVL3w — 🅹🅾🅷🅽 🆂🅼🅸🆃🅷®️ (@DR_JohnSmith_) November 9, 2024

La cifra de fallecidos por las consecuencias de la DANA se mantiene hasta este sábado en 220 en España, 212 en la Comunidad Valenciana, siete en Castilla-La Mancha y una en Andalucía, mientras que las personas rescatadas ascienden a un total de 36 mil 721, 64 en las últimas 24 horas, según la última actualización del Gobierno.

Desde Moncloa también han informado de que se han practicado hasta el momento 219 autopsias, de las cuales ocho personas fallecieron “por causas no relacionadas con la DANA”. Así, al menos 183 cuerpos ya han sido identificados, de modo que 128 restos mortales fueron entregados a sus familiares.

Por otra parte, el número de personas detenidas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha ascendido a 310 y, en este caso, 57 se han practicado en las últimas 24 horas.

Respecto a los desaparecidos, las oficinas ante mortem habilitadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil en colaboración con médicos forenses contabilizaron hasta las 20 horas de este viernes 50 expedientes activos por denuncias de desaparición en la provincia de Valencia por la DANA, lo que implica un descenso de 28 casos respecto al balance del día anterior, debido al aumento de identificaciones entre los fallecidos y a localizaciones de personas con vida.

Sobre los datos referidos a las Fuerzas Armadas, los efectivos del Ejército desplegados son ocho mil 495 en total, de los cuales dos mil 103 pertenecen a la Unidad Militar de Emergencias (UME), y se incluyen 16 psicólogos y psiquiatras. También se han desplazado en total 2.071 vehículos terrestres, aéreos y acuáticos especializados, entre otros: 12 helicópteros, 107 máquinas de ingenieros, mil 790 vehículos de intervención y transporte, 30 drones, 36 ambulancias, el Buque Galicia, 2 cazaminas y 18 embarcaciones; además de 22 perros de búsqueda.

Las Fuerzas Armadas también han distribuido 11 mil 800 kilos de herramientas, un total de 18 mil 500 de productos de higiene y 21 mil kilos de ropa. Además, se han inspeccionado 527 garajes, según ha destacado el Ejecutivo.

