Hombre golpea brutalmente a su novia en el Edomex y pide que no le digan a su mamá

Un hombre identificado como Carlos Antonio “N” fue detenido en el Edomex tras golpear brutalmente a su pareja, dejándola al borde de la muerte. Vecinos intervinieron y sometieron al agresor, quien lloró y suplicó que no informaran a su madre.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Un hombre identificado como Carlos Antonio “N” fue detenido en el municipio de Coyotepec, Estado de México, después de golpear brutalmente a su pareja sentimental, hasta dejarla inconsciente.

El incidente ocurrió el pasado 2 de noviembre en la calle San Cristóbal, en el centro del municipio. Según testigos, Carlos Antonio atacó a la mujer en un arranque de ira, golpeándola repetidamente hasta desfigurarle el rostro.

Vecinos que presenciaron la agresión intervinieron para detener al agresor, sometiéndolo y arrinconándolo. Durante el altercado, Carlos Antonio rompió en llanto y suplicó a los presentes que no informaran a su madre sobre lo sucedido, alegando que ella estaba enferma y se asustaría.

El momento de la agresión fue captado en video y se viralizó en redes sociales, generando indignación entre los usuarios. Las fuertes imágenes revelan el instante en el que la joven está inconsciente en el suelo, con la mirada perdida y sangre en el rostro.

En el video, se puede ver a Carlos Antonio rogando: “Te pido por favor que no le hables a mi mamá”, mientras los vecinos lo recriminaban por sus acciones.

La víctima, Mayra, fue trasladada de inmediato a un hospital cercano, donde se encuentra en estado crítico pero estable.

Por ahí hay personas diciendo que “fue una sobredosis” lo que le sucedió a Mayra y que el cobarde de Carlos Antonio Rodríguez Chavira no la golpeó, pues aquí está el vídeo de @telediario .

El sujeto sigue libre porque la chica no podía denunciar así.pic.twitter.com/sYzpBGJ7Df — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) November 9, 2024

A pesar de la gravedad de las lesiones, Mayra decidió no presentar una denuncia formal contra su agresor, lo que llevó a las autoridades a dejar en libertad a Carlos Antonio.

La comunidad ha expresado su indignación y exige justicia para Mayra, pidiendo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que investigue de oficio la agresión y tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la víctima y castigar al responsable.