MC, partido de Dante, recoge restos de PAN y PRI para alimentar su “tercera vía”

Roberto Palazuelos está lejos de ser el único personaje que rompe con la postura que ha asumido el Movimiento Ciudadano de marcar distancia con las prácticas y los partidos políticos del pasado. En cuatro de las seis candidaturas que están en juego en junio próximo, el partido naranja ha optado por políticos que provienen de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) e incluso Morena.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).– Movimiento Ciudadano, partido que se ha autodenominado “la tercera vía” por su supuesta ruptura con las fuerzas políticas tradicionales, ha acaparado los reflectores en los últimos días por su decisión de impulsar a Roberto Palazuelos como su abanderado en Quintana Roo, un personaje que es identificado con las malas prácticas del pasado, con las que la dirigencia naranja busca marcar distancia en el discurso.

En la agrupación que dirige el Senador Dante Delgado han surgido voces que cuestionan la aspiración del actor y empresario dentro de MC. Pese a ello, la dirigencia partidista no ha emitido ningún posicionamiento oficial sobre las polémicas que se apilan sobre su virtual abanderado, a quien le han salido a recordar declaraciones en las que confesó haber matado a dos personas que lo atacaron cuando vivía en la Ciudad de México, o más recientemente el eco que tuvieron sus amenazas de que está “tomando nota” de quienes lo han “difamado”.

“Construimos una tercera vía frente a los partidos tradicionales, hoy este Movimiento se ha consolidado como una de las mejores opciones para construir una alternativa desde Quintana Roo: una nueva opción frente a la desigualdad, en donde se pondrá freno a la corrupción, y se hará un nuevo trato con el medio ambiente”, señaló el pasado 21 de enero el Secretario General de Acuerdos, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, sobrino de Margarita Zavala y Felipe Calderón, al anunciar la precandidatura de Palazuelos.

Quintana Roo, ahí viene tu media naranja: @robpalazuelos. Hoy se registró como precandidato de nuestro Movimiento a la gubernatura del estado. No cabe duda de que #ElFuturoEsNaranja. 🍊✌🏼 pic.twitter.com/PiPEw5vhgo — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) January 22, 2022

En ese mismo acto abrazó la aspiración del llamado “Diamante negro”: “En Movimiento Ciudadano nos da mucho gusto la osadía y la valentía del ciudadano Roberto Palazuelos, que ha decidido competir por su estado”. Sin embargo, a Palazuelos se le ha recordado más por sus anécdotas como cuando aprovechó su amistad con Miguel Alemán Magnani, hijo del expresidente Miguel Alemán, para usar aeronaves oficiales o gozar de la protección del Estado Mayor Presidencial, que por la agenda política que pueda llevar a Quintana Roo.

LOS TRÁNSFUGAS NARANJAS

Patricia Flores Elizondo se desempeñó en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa como la Jefa de la Oficina de la Presidencia. Fue vista, incluso, como “la mujer que mueve Los Pinos”. Su historia con el panismo terminó el pasado 5 de enero cuando renunció al partido al señalar que los ideales con los que creció y en los que se formó ya no existen.

Flores Elizondo manejó el dinero en la campaña presidencial de Calderón y fue secretaria general de la Cámara de Diputados, impulsada por el exmandatario, quien la llevó a la cumbre de su carrera política al hacerla Jefa de la Oficina de la Presidencia con un enorme poder político que terminó en 2010, cuando salió de ese espacio, en medio de celos y grillas palaciegas.

Llena de un profundo agradecimiento y convencida de seguir luchando por los ideales y las verdaderas causas ciudadanas, he decidido hoy presentar mi renuncia al Partido @AccionNacional. pic.twitter.com/vZfFxngD62 — Paty Flores Elizondo (@Paty_FloresE) January 6, 2022

“La falta de liderazgos en el PAN se evidencia ante su prioridad de construir alianzas electorales cupulares y ser incapaz de comunicar y comprometerse con la ciudadanía y sus causas”, expuso Flores en su carta de renuncia, luego de que sus aspiraciones por ser la abanderada albiazul se desvanecieran, precisamente a raíz de la conformación de la alianza de Acción Nacional con el PRI y PRD.

Semanas antes de su renuncia, según reportó el periodista Álvaro Delgado en SinEmbargo, Patricia ​​Flores estableció comunicación con el partido Movimiento Ciudadano para ser perfilada como su candidata en Durango.

El anuncio se oficializó un día después. “Con gran entusiasmo, les comparto que he presentado mi solicitud de registro como precandidata de @MovCiudadanoDgo a la gubernatura de #Durango. Ahora más que nunca mi compromiso está con las y los ciudadanos de nuestro estado”, escribió en su cuenta de Twitter.

Con gran entusiasmo, les comparto que he presentado mi solicitud de registro📝 como precandidata de @MovCiudadanoDgo a la gubernatura de #Durango. Ahora más que nunca mi compromiso está con las y los ciudadanos de nuestro estado.🧡 pic.twitter.com/QnWK343zm8 — Paty Flores Elizondo (@Paty_FloresE) January 7, 2022

“En Movimiento Ciudadano tenemos un proyecto que ve hacia el futuro, no hacia el pasado; vamos a mover almas y corazones para convencer con propuestas y atraer el desarrollo que Durango necesita”, dijo días después, el 10 de enero, Flores Elizondo en una rueda de prensa.

Aunque la exfuncionaria del Gobierno de Felipe Calderón no es la única que ha abandonado al panismo en el marco del proceso electoral de este año.

El pasado 21 de diciembre, Alejandra García Morlan, presentó —luego de 24 años de militancia en el blanquiazul— su renuncia a Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, a quien cuestionó su falta de liderazgo.

“Debo decir con profunda tristeza que hoy ya no encuentro esa conducción que Acción Nacional requiere y, en consecuencia, ya no me siento representada por quienes hoy llevan o dicen llevar las riendas del partido”, escribió Morlan en su carta de renuncia.

Mi total gratitud hacia el Partido Acción Nacional, una decisión difícil pero lamentablemente no me siento más representada. A quienes me han preguntado sobre si es verdad, les confirmo: He renunciado a mi militancia pero jamás a mi compromiso con México pic.twitter.com/vda8EtkPMG — Ale Morlan (@alemorlanmx) December 24, 2021

Días después, el 27 de diciembre, luego de que surgieran las primeras versiones que la colocaban como la aspirante naranja al Gobierno de Oaxaca, Alejandra García Morán desestimó los reportes: “Mi renuncia al Partido Acción Nacional es lo único confirmado. Seguiré luchando por las causas de la gente desde cualquier espacio, sin importar banderas y colores. Si fuera mi intención de contender a algún cargo, lo compartiré en su debido momento”.

Ese “debido momento” se dio a inicio de este año, el siete de enero, cuando Movimiento Ciudadano anunció el registro como precandidata de Alejandra Morlan, quien en ese acto señaló que “Movimiento Ciudadano tiene todo para crecer y hay un área de oportunidad, reconozco la rutas de las no alianzas que maneja, esto tiene que ver con la congruencia del proyecto”.

¿Recuerdan las buenas noticias que les dije habría hoy? ¡Aquí las

pueden ver!👇🍊 En Oaxaca #ElFuturoEsNaranja. https://t.co/tLq1PJMNlJ — Ale Morlan (@alemorlanmx) January 7, 2022

“Para saldar la deuda con Oaxaca, Movimiento Ciudadano ha trabajado para ser la opción y para construir un futuro diferente; hoy gobierna quien representa la violencia, la miseria, así como la pobreza, y eso tiene que cambiar”, expresó, a su vez, el Secretario General Juan Ignacio Zavala.

Al registrar su precandidatura, Morlan se lanzó contra su expartido al señalar que perderá su registro en la entidad y cuestionar a la dirigencia albiazul. “Marko Cortés sabe cuál es la situación en Oaxaca y lamentablemente ni siquiera quiso dar la batalla. Él sabe qué es lo que sucede ahí, están tan sólo a unos dos puntos de perder el registro. Ahí es una familia la que tiene el control y la que pareciera que no hay una oposición”, dijo.

De esta manera, Alejandra García Morlan dejó atrás su paso por el PAN, en donde fue miembro del Comité Directivo Estatal de 2012 a 2014, Consejera estatal (2015-2018) y consejera nacional (2017-2020).

Otro de los aspirantes naranjas que llegaron a la denominada “tercera vía” luego de dejar atrás su pasado con los partidos de los que busca diferenciarse MC, fue el cantante Francisco Xavier Berganza, quien al no ser postulado por Morena, partido que le dio una diputación en el Congreso estatal, aceptó la nominación del Movimiento Ciudadano al Gobierno de Hidalgo.

Berganza tiene tras de sí una larga trayectoria con diferentes partidos políticos, situación que le ha valido críticas a MC. Fue Diputado federal por el PAN en la LVII legislatura, y candidato al Gobierno de Hidalgo por el PAN-PVEM en 1999, aunque un año después ​​participó en la campaña del candidato del PRI a la presidencia de la República, Roberto Madrazo.

De 2000 a 2002 fue simpatizante del partido tricolor, y para este último año fue candidato de Convergencia (como entonces se llamaba Movimiento Ciudadano) al gobierno municipal de Tulancingo, Hidalgo. Con este mismo partido fue Senador entre 2006 y 2012, y posteriormente ocuparía el mismo cargo de representación con el Panal. El 30 de enero del 2016, fue elegido candidato del PAN a Gobernador del Estado de Hidalgo, quedando en segundo lugar, y en 2018 de la mano de Morena llegó al Congreso local, en donde lideró la bancada guinda.

Pese a este historial, Berganza fue anunciado el pasado 13 de enero por Juan Ignacio Zavala quien lo vio como “una nueva oportunidad” para los hidalguenses, la cual “representa frescura para el estado”. “Hidalgo tiene que cambiar y apostarle a una nueva alternativa; Movimiento Ciudadano se ha implementado como la mejor opción para los ciudadanos libres que quieren una nueva visión de país”, dijo.

Me registré como precandidato a la gubernatura de #Hidalgo por @MovCiudadanoMX. Continuaré con mi causa de lograr un cambio que termine con la corrupción que nos ha dañado tanto. ¡Es momento de que alcemos la voz! Las puertas están abiertas para [email protected] pic.twitter.com/MyuUG8GMgf — 🎸Fʀᴀɴᴄɪsᴄᴏ Xᴀᴠɪᴇʀ®🇲🇽 (@FRANCISCOXAV1ER) January 13, 2022

“Movimiento Ciudadano tiene magia, tiene esa magia que en otros partidos no hay, y que yo mismo voy a descubrir en el camino, pero tiene un imán impresionante. Nadie me ha dicho media palabra mal del partido, nadie lo ha criticado”, dijo a su vez Berganza.

Un perfil similar es el de Tamaulipas, en donde el empresario Arturo Diez Gutiérrez, amigo del exgobernador priista Eugenio Hernández, preso por corrupción y ligado al narcotráfico, es el precandidato único de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de la entidad.

Hoy me registré oficialmente ante @MovCiudadanoMX como precandidato a la gubernatura de #Tamaulipas y es un gran honor para mí, que podré seguir recorriendo mi tierra y escuchando a mi gente ahora como tal. Tamaulipas merece algo mejor, merece desarrollo y prosperidad. pic.twitter.com/zry2cNYv43 — Arturo Diez Gutiérrez (@Arturo10Gtz) December 27, 2021

En el año 2000, Diez Gutiérrez pretendió ser candidato del PAN a la Alcaldía de Ciudad Victoria, pese a ello, en junio de 2005 tomó posesión como dirigente municipal del PRI, un cargo que en su momento fue visto como “un regalo” del entonces Gobernador Eugenio Hernández, con quien a la fecha mantiene una amistad.

Para 2007 fue postulado por el priismo a la Alcaldía de Ciudad Victoria la cual ganó y gobernó de 2008 a 2011. En septiembre pasado, en una entrevista con Sin Reservas del Canal 10.1 de Tampico, la cual fue reseñada por el diario El Mañana, Diez Gutiérrez habló sobre el avance de la marea naranja en el estado, al tiempo que reconoció su cercanía con Eugenio Hernández, uno de los representantes de ese pasado con el que MC asegura que busca romper.

“Claro que soy amigo de él, pero como lo he dicho en varias ocasiones que me han preguntado, es mi amigo y una de las cosas más importantes es que cada quien es responsable de sus actos. Como ustedes lo saben eso no va, no tengo por qué negar su amistad, espero que tenga una buena resolución pronto. Y te repito cada quien es responsable de sus actos”, expresó el aspirante de Movimiento Naranja.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.