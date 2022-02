“Estamos a favor de energías limpias y en contra de negocios sucios”: AMLO a Kerry

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que durante el encuentro de ayer con John Kerry, el enviado especial de la Casa Blanca para el clima, le aclaró que el Gobierno de México está a favor de las energías limpias, pero en contra de “los negocios sucios”.

En conferencia de prensa matutina desde el Salón de la Tesorería, el mandatario afirmó que fue una buena reunión, en la que aprovechó para conversar sobre la iniciativa de Reforma Eléctrica con la que se busca favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado.

“Hablamos de la iniciativa de Reforma Eléctrica explicándole por qué se está presentando esta iniciativa que está en el Congreso y que legisladores están decidiendo si aprueban o no, y fue una conversación muy amable y respetuosa. Nos dio tiempo para mostrarle el Palacio Nacional, los salones de Palacio Nacional, los extraordinarios que son los murales que pintó Diego Rivera”.

“Recorrimos parte del Palacio y fue muy buena conversación, quedamos en seguirnos reuniendo para trabajar juntos en forma respetuosa. Le aclaramos que estamos a favor de las energías limpias y en contra de los negocios sucios, y que vamos a convencer y a persuadir de que a todos nos conviene que no se debilite, que no se socave, que no se destruya la Comisión Federal de Electricidad, que tenemos que defender a esa empresa pública”, añadió.