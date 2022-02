“Respetamos totalmente la soberanía de México”, dice Kerry de la Reforma Eléctrica

Ciudad de México, 9 de febrero (EFE).- El enviado especial presidencial para el Clima de la Casa Blanca, John Kerry, afirmó este miércoles durante su visita a México que Estados Unidos “respeta totalmente la soberanía de México“, al hablar de la Reforma Energética impulsada por el mandatario Andrés Manuel López Obrador.

“Y esperamos hacer esto en el momento en el que Presidente sigue trabajando en estas reformas”, apuntó Kerry.

LA POLÉMICA REFORMA ELÉCTRICA

Esta iniciativa de reforma constitucional en materia energética, enviada al Legislativo en septiembre pasado, causa controversia porque limitaría al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado.

Además, eliminaría los reguladores autónomos de energía, revisaría contratos previos y priorizaría a las plantas fósiles de CFE sobre las renovables de privados.

La visita de Kerry se produce tras el viaje el 21 de enero de la Secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, quien en un mensaje expresó las “preocupaciones” de Washington por el “potencial impacto negativo” de la Reforma Eléctrica que impulsa el Presidente.

En un tono mucho más conciliador, Kerry dijo este miércoles: “Estados Unidos está preparado para ayudar de todas las maneras posibles y no porque nos beneficie a nosotros sino porque todos estamos en esto juntos”.

Kerry se mostró convencido de que con el esfuerzo conjunto entre naciones se podrá lograr que México impulse la electrificación de sus vehículos o las nuevas energías, satisfaciendo además las “necesidades de la industria”.

En su turno de palabra previo a la reunión entre delegaciones, el Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, destacó que “ciertamente” México se unirá a los “esfuerzos” contra la crisis climática, y agradeció el “respeto” a la soberanía que mostró Estados Unidos.

UN VIAJE INTENSO

Tras una visita al sureste de México en octubre, John Kerry comenzó su segundo viaje a México con una visita este martes al noroccidental estado mexicano de Baja California, donde revisó asuntos en materia eléctrica con autoridades locales, según explicó a medios el Jefe de Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco.

Posteriormente, llegó en la noche a Ciudad de México, donde fue recibido por Velasco.

Kerry sostendrá el miércoles tres reuniones. Una de ellas con el Presidente López Obrador, otra en la Cancillería con Ebrard, y una más con el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Velasco explicó que hay varios temas “sobre la mesa”, entre ellos lo acordado en la Cumbre de Líderes de América del Norte de noviembre pasado sobre la estrategia para controlar emisiones del gas metano, las metas de cambio climático y los esfuerzos conjuntos o la electrificación de la industria automotriz.

Great to be back in Mexico with President @LopezObrador discussing opportunities to fight the climate crisis, expand renewable power generation, and combat methane. Much more to do, and we want to do it together.

— Special Presidential Envoy John Kerry (@ClimateEnvoy) February 9, 2022