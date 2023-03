Turismo Médico desde los Estados Unidos

https://www.youtube.com/watch?v=A3vAFIjGAvo

Los recientes hechos en el estado de Tamaulipas, México en el que cuatro ciudadanos norteamericanos viajaron para que algunos de ellos recibieron atención médica en territorio de México nos invita voltear a un fenómeno de salud pública que cada vez es más importante en los Estados Unidos, la inequidad en servicios de salud.

Desde hace más de 50 años en los Estados Unidos la proporción de personas que no tienen acceso a servicios de salud por falta de recursos o falta de acceso ha sido una constante creciente.

El tener gastos médicos de emergencia o imprevistos es, en los Estados Unidos la primera causa de qué una familia pierda todos sus bienes y sus ahorros cayendo en un proceso financiero conocido como bancarrota.

Durante el sexenio del Presidente Barack Obama se pretendió impedir que las personas cayeran en banca rota teniendo cuentas impagables y se aplicaba una pena fiscal a aquellas personas que no tuvieran un seguro de gastos médicos mayores que incluyera a todos los miembros de una familia reportados en una declaración de impuestos. La pena que se imponía era de hasta $6000 al año para una familia promedio.

Ni aún con esta costosa penalización algunas familias eran capaces de pagar pólizas de seguro que tienen deducibles muy elevados y primas mensuales que a veces, muy frecuentemente son impagables para una gran cantidad de personas en los Estados Unidos.

La imagen que tenemos del turismo médico es sesgada. Se pretende hacer creer que las cirugías a las que acuden los pacientes de los Estados Unidos a un gran número de países, incluido México, son cirugías electivas es decir son cirugías que las personas eligen realizarse. Esto es falso, la cirugía que más se realiza fuera de los Estados Unidos es la histerectomía, en segundo lugar la cirugía ortopédicas seguido de cirugías reconstructivas procedimientos para pacientes oncológicos, con cáncer, accediendo a paquetes de cirugía y quimio/radioterapia.

En México hay compañías que ofrecen un servicio que se extiende desde el lado norteamericano de la frontera. El servicio es personalizado o de Concierge. Recogen a las personas en la puerta del aeropuerto y les transportan a través de la frontera hacia unas plazas comerciales construidas ex-profeso y que incluyen una torre de consultorios médicos y dentales con área de quirófanos lo cual está integrado en una plaza con restaurantes, hoteles y centros de entretenimiento.

El diferencial económico que existe entre los Estados Unidos y una gran cantidad de países invita a que los norteamericanos busquen alternativas de tratamiento a un sistema controlado por compañías de seguros que elevan los precios de una forma tal que hacen inaccesibles para un gran porcentaje de personas el acceso a los servicios de salud.

Los Estados Unidos son el país que en porcentaje y en monto total gasta más dinero en salud pública. Sin embargo no hay una sola institución de salud en la cual alguno de los 50 estados de la nación americana ofrezca atención gratuita, de calidad a las personas. El dinero invertido en salud pública asciende a trillones de dólares al año. Se invierte principalmente en un inmenso aparato burocrático que incluye a órganos gubernalmentales como la FDA, el CDC, y los Institutos Nacionales de Salud o NIH. En muchos casos invierten el dinero del erario asignado a la “salud pública” en investigación y desarrollo dando subsidios a los laboratorios de medicamentos y compañías de equipo médico de vanguardia.

Al terminar estos procesos de investigación y desarrollo las nuevas moléculas/medicamentos o los equipos médicos se venden a unos costos elevados arguyendo gastos de investigación y desarrollo.

Éste es el fundamento por el cual el senador Bernie Sanders ha insistido históricamente en que todos los ciudadanos deben de contar con un seguro médico conocido en los Estados Unidos como Medicare el cual sería un seguro universal de salud y ayudaría a cerrar las brechas abiertas por las determinantes sociales que crean diferenciales en expectativa y calidad de vida para grupos sociales viviendo en desigualdad. Los determinantes sociales en salud incluyen factores como estabilidad económica, acceso a educación de calidad, acceso a servicios de salud de calidad, infraestructura en las comunidades, contextos sociales y comunitarios seguros.

Es importante entender que esta desigualdad abre espacios de injusticia lo cual lleva a las personas a buscar acceso a servicios de salud por otras vías, en otras naciones. El fenómeno del turismo médico es un fenómeno migratorio por la desigualdad. Llama la atención que quienes se resisten a resolver esta inequidad en salud son los grupos políticos y sociales que se quejan históricamente de los migrantes. No alcanzan a ver o deciden no ver la justicia en su propio país. Hasta que esto no cambie, que nos ofrezcan servicios de salud universales, los discursos y las indignaciones con caducidad muy breve seguirán sirviendo para lo que hasta hoy han servido, para absolutamente nada.

Héctor L. Frisbie https://www.sinembargo.mx/author/hectorlfrisbie Nació en la Ciudad de México en 1965. Se graduó como Médico Cirujano en 1989 en la Ciudad de México. De la especialidad de Ginecología y Obstetricia en 1996 en la Ciudad de México. Fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Se graduó en Alta Dirección en Instituciones de Salud Publica en el IPADE. Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Centro Médico Dalinde en la Ciudad de Mexico. Director General del Hospital de Alta Especialidad Materno Infantil en León, Guanajuato. Es candidato al Doctorado en Salud Pública por la Universidad Walden en Minneapolis Minnesota. Desde 2010 practica medicina en EU. Participa regularmente en entrevistas de salud en las cadenas UNIVISION y TELEMUNDO. Tiene un canal educativo en YouTube en aspectos de Salud asociado a un noticiero y se transmite cada semana en la República Mexicana.