Televisa usa millones de litros de agua en remodelación del Estadio Azteca, acusa ONG

De acuerdo con datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al menos 60 empresas, entre ellas Televisa, inmobiliarias y embotelladoras, gozan de permisos para extraer más de un millón de litros de agua al día en la Ciudad de México.

Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).- Asociaciones civiles en defensa del agua en la Ciudad de México denunciaron que el proyecto Conjunto Estadio Azteca, el cual busca remodelar el inmueble, construir un hotel y un centro comercial de cara a la Copa del Mundo de 2026, sigue en pie pues, contrario a lo que ha afirmado el Jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama, hasta el momento no existe ningún documento o información oficial que avale que ha sido cancelado.

El proyecto de remodelación del Estadio Azteca ha generado gran inquietud entre los vecinos de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, quienes a diario sufren por la falta de agua y aseguran que una obra de esta magnitud la crisis hídrica en la zona. A esta situación se suma la reducción del suministro de agua potable en 10 alcaldías capitalinas por la alarmante reducción en el caudal del Sistema Cutzamala.

Los denunciantes ahondaron que Televisa, empresa de Emilio Azcárraga Jean goza desde el 27 de junio de 2019 de un permiso para extraer de un pozo 450 millones de litros de agua al año (m3/año).

De acuerdo con datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al menos 60 empresas, entre ellas Televisa, inmobiliarias y embotelladoras, gozan de permisos para extraer más de un millón de litros de agua al día en la Ciudad de México.

Televisa, que actualmente realiza el proyecto de remodelación del Estadio Azteca para la Copa del Mundo de 2026, es una de las empresas que extrae millones de litros de agua en la Ciudad de México, según la concesión número 811078 otorgada bajo el uso de servicios.

En entrevista con SinEmbargo, la Coordinadora Nacional Agua para Todos denunció que Televisa obtuvo la concesión a través de un truco legal de la Conagua y de la propia ley de aguas nacionales, la cual permite la transmisión de derechos por medio de concesiones.

“Realmente ahí no se está cumpliendo con la parte técnica científica de decir ‘sabes que, no te vamos a dar agua porque realmente aquí falta, falta el agua en este lugar, en esta zona’, debería de ser estrictamente así, sin embargo Televisa va a hacer valer su poder económico y político para hacer valer esa concesión que se trajo de Veracruz, porque no se le otorgaron aquí en la ciudad y la adquirió por ese ese truco legal de la transmisión de derechos que no es más que la compraventa en el mercado negro de los derechos de agua”.

Ángel Martínez, integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos detalló que el Conjunto Azteca además de utilizar millones de litros de agua en la remodelación del estadio, generará una alta demanda del vital líquido en la construcción de las viviendas del complejo y para abastecer a las familias que lleguen a vivir ahí.

“Este desarrollo inmobiliario obviamente va a traer aparejado un alto consumo de agua, primero en la construcción y remodelación del estadio. Segundo en la construcción de las casas o departamentos que se estén planteando porque va a ser como una pequeña ciudad cerca del estadio”.

El especialista señaló que la extracción del líquido va a repercutir de manera directa en colonias aledañas que históricamente han sufrido por la escasez de agua.

“Esto quiere decir que se necesita primero revisar el acuífero si realmente hay agua para darle al Estadio Azteca, para el conjunto azteca o no, porque has de recordar que en la Ciudad de México hay zonas de veda desde 1954, es decir, está prohibido sacar agua desde hace muchos años porque la acuífero no se ha recuperado entonces cómo es posible que otorguen una concesión, un permiso de esta naturaleza sin antes haber revisado técnica y científicamente si en verdad hay suficiente agua y se ha recargado el acuífero como para otorgar este permiso, aquí los intereses políticos y económicos pesan más que las peticiones ciudadanas”.

En tanto, Natalia Lara, Especialista en Política Pública y Derecho Humano al Agua indicó en entrevista con SinEmbargo que el proyecto Conjunto Estadio Azteca no ha sido cancelado tal y como afirmó el Jefe de Gobierno, Martí Batres, pues solo sufrió una reestructuración, que asegura, será presentada en los próximos días.

“Hay un discurso encontrado. El Gobierno de la Ciudad de México anunció que se cancelaba el proyecto pero en realidad no hay una cancelación, simplemente hay una reestructuración del proyecto y justo en unas notas que ha dado a conocer Emilio Azcárraga dice que están a punto de empezar como por el mes de septiembre de este año la remodelación”.

La abogada señaló que el Gobierno capitalino no ha sido claro al momento de informar el estado en el que se encuentra el proyecto. Además, dijo, tampoco ha cancelado ninguno de los permisos otorgados.

“El Gobierno de la Ciudad de México mañosamente dice que se cancela pero no es así porque no ha cancelado ninguno de los permisos que se le han otorgado para que se lleve a cabo este proyecto, entonces podemos decir que sigue en pie con esa concesión, sobre todo teniendo la concesión, pero efectivamente está haciendo una reestructuración que esperamos ver en estos próximos días”.

Natalia Lara mencionó que el Estadio Azteca no ha presentado ante las autoridades ninguna solicitud de remodelación, al contrario, cuenta con una solicitud de construcción, la cual ya ha sido autorizada para construir más de un millón de metros cuadrados.

“También por disposiciones del Instituto Nacional de Bellas Artes, el Estadio Azteca no podría tener una remodelación porque se considera patrimonio cultural urbano, entonces realmente lo que se plantea es hacer una construcción a los alrededores y ellos tienen las autorización para eso”.

El pasado 4 de febrero, la FIFA anunció que el Estadio Azteca recibirá el partido inaugural de la próxima Copa del Mundo.

Será la primera vez en la historia en que un estadio reciba tres partidos de inauguración de la Copa del Mundo. Antes fue sede en 1970 y 1986, con el Brasil de Pelé y la Argentina de Diego Maradona consagrándose campeones, respectivamente.

Alfonso López Dávila https://www.sinembargo.mx/author/alfonsolopez Escribo sobre temas de interés social, salud, política y deportes. Apasionado del futbol, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.