Leonas en la estepa: todos en la calle de libres

Por el Día Internacional de La Mujer.

Para abrirnos realmente, debemos irnos por la diáspora de “lo haremos todos” o no será. Y su belleza será convulsiva o no será. Y que ahí seremos, daremos el grito de esa diversidad, permitir que se dé, ha sido nuestro cosmos. Hacer victorias consecutivas jugando a esa polifonía en casa. Esa poesía conjunta, pensamos los que aquí los recibimos, hará las veces de nuestro jardín central en el planeta, nuestra tierra para sembrar. Una rosa es una rosa es una rosa, pero queremos sembrar terremotos desde todas las flores. Haremos desde esa mina, desde esa milpa, la crítica de lo que pasa o no en esto tiempos. No ganaremos plus-capital-profit, una ganancia concebida así, como plata, competitividad esa es, para nosotros, lo de menos. Lo de más es entonces abrirnos, abrirnos como ya decía, de verdad. Permanecer, pese a todo, armar la contra y dar combate. La resistencia de esta poesía polifónica, vaya que distinta muy, del barullo monocorde que se publica y por la cual vivimos trabajando, necesita de ustedes porque de eso se alimenta.

Del otro amoroso. Vale por no ajustarse a lo canónico, eso que dicta un grupo por considerarlo propicio, algo vendedor, ajuareado de un cierto glamm, y eso es lo que abominamos porque taja voces. La poesía está en otra parte: es la vida misma haciendo un péndulo entre todos los cabos, dominios, extremos posibles. Es la unión, la cultura misma, la careta que oculta nuestro vacío. No un club de masturbadores. Es la casa ara hablar de todos y en ella, todos reunidos, dándonos un abrazo y sembrando, nos cobijamos, haciendo que sea prolija la siembra de esas voces que hacen diálogo de verdad.

Esa casa del poema, esa la casa de nuestra cara, y es lo que mejor hemos inventado para hablar lo de todos, no sólo las historias de unos cuantos, no sólo contar la vida de los famosos y televisados, porque no sólo ellos tienen algo que decir. Y bueno, pues habiendo leído esto, a decirlo y a seguir haciéndolo, crezcamos así el prestigio de esta casa, de todas las que se empeñen en lo mismo: cundir, hacer volar todas las voces posibles, el deseo de todos los que quieran hacer. Y eso, irradiar los versos, partituras, textiles, rolas, fotos, comics, murales, programas de educación, fiestas, parrandas, marchas, revoluciones, guisos, canciones de cuna vaya nadie y todos a saber qué, para vernos, como la gran metáfora: y eso no es poca cosa, no: es toda, toda, la inmensa majestuosidad de toda la cosa: se llama Cosmos. Se llama como queramos, pero es nuestra obra más hermosa.

Grandes verdades en estos libros, en estas ideas, en estas obras y hasta fracasos, despeñaderos que nos han abocetado antes lo que ahora somos o queremos llegar a ser. Grandes esos rostros en dan forma a nuestras vidas y que son nuestras vidas y es lo que sabrán de nosotros en el azul que se viene. Y bien, si hay verdad en nuestra lengua, habremos de irrigar lo suyo que es lo nuestro, lo de todos, y eso es este arte y esta cultura nueva, del verbo tolerar, escuchar, amar. Vamos pues a hacer esa escultura de nuevo, todas las mañanas, todos seremos leonas por el resto de nuestras vidas, en la calle de los libres, y porque sólo así, habrá un pretexto para cantar, morir dignamente y eso quiere decir: de nuevo cantando.

Antonio María Calera-Grobet https://www.sinembargo.mx/author/antoniomariacalera (México, 1973). Escritor, editor y promotor cultural. Colaborador de diversos diarios y revistas de circulación nacional. Editor de Mantarraya Ediciones. Autor de Gula. De sesos y Lengua (2011). Propietario de “Hostería La Bota”.