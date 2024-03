Papa apoya tregua y negociación, no rendición de Ucrania, dice portavoz tras críticas

Por Susie Blann

KIEV, Ucrania (AP) — Funcionarios ucranianos y aliados criticaron el domingo al papa Francisco por afirmar que Kiev debería tener el “coraje” de negociar el fin de la guerra con Rusia, una declaración que muchos interpretaron como un llamado a Ucrania a rendirse.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, un abierto aliado de Kiev, y el embajador de Ucrania ante el Vaticano utilizaron analogías de la Segunda Guerra Mundial para condenar las declaraciones del papa, al tiempo que un líder de una de las iglesias cristianas de Ucrania dijo el domingo que sólo la decidida resistencia del país a la agresión rusa ha impedido la matanza masiva de civiles.

“¿Qué tal, para mantener el equilibrio, alentar a Putin a tener el coraje de retirar su ejército de Ucrania? La paz llegará inmediatamente sin necesidad de negociaciones”, respondió el Ministro de Relaciones Exteriores polaco Radek Sikorski en una publicación en X, antes Twitter.

