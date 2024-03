EN VIVO ¬ Luces, cámara… Inicia la alfombra roja de los Premios Óscar en Hollywood

El mexicano Rodrigo Prieto competirá por el Óscar a Mejor Fotografía, luego de que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood reconociera su trabajo en Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese.

LOS ÁNGELES (AP) — Cuando Hollywood se reúna para la 96ª edición de los Premios de la Academia el domingo, se espera que la exitosa película biográfica Oppenheimer domine a la competencia, incluida su compañera de fecha de estreno, Barbie, en unos Oscar que podrían convertirse en una coronación para Christopher Nolan.

Los Oscar, cuya transmisión televisada comienza a las 19:00 horas de Nueva York (17:00 horas del centro de México) del domingo, se adelantan una hora antes de lo habitual por el horario de verano. Pero fuera del cambio de horario, el espectáculo de este año apuesta por fórmulas probadas de los Premios de la Academia. Jimmy Kimmel está de vuelta como anfitrión. Habrá muchos anteriores como presentadores. Y las películas épicas de los grandes estudios podrían llevarse todo un botín de premios.

La gala de este año también está rodeada de múltiples acontecimientos. Se espera que haya protestas contra la guerra entre Israel y Hamas cerca del Teatro Dolby en Los Ángeles. La policía ha reforzado su ya extensa presencia. La guerra en Ucrania estará en la mente de algunos asistentes, en particular en la de los periodistas detrás del documental favorito, 20 Days in Mariupol (20 días en Mariúpol). Y con las elecciones presidenciales de Estados Unidos en pleno apogeo, la política podría ser un tema inevitable, a pesar de una temporada de premios que se ha desarrollado en gran medida apartada de estos temas.

LA GALA DE LOS ÓSCAR, EN VIVO

13:48 horas: Comienza la alfombra roja. Laverne Cox es la primera en hacer su aparición.

La cobertura de la alfombra roja comienza a las 14:00 horas del centro de México en diversos canales, incluyendo un streaming de The Associated Press en YouTube. La ceremonia, donde se entregan los premios, comienza a las 17:00 horas.

Cinco ganadores anteriores en cada categoría de actuación anunciarán juntos a los ganadores por primera vez desde 2009. Entre los múltiples presentadores anunciados previamente se encuentran: Zendaya, Al Pacino, Jennifer Lawrence, Michelle Yeoh, Steven Spielberg, Dwayne Johnson, Matthew McConaughey, Lupita Nyong’o, Mahershala Ali, Nicolas Cage y Bad Bunny.

Se interpretarán todas las nominadas a mejor canción original, incluida la ganadora más probable, “What Was I Made For” de “Barbie”, que será entonada por Billie Eilish y Finneas O’Connell. Las otras canciones son: “I’m Just Ken”, con Ryan Gosling y Mark Ronson; “The Fire Inside” de “Flamin’ Hot”, a cargo de Becky G; “It Never Went Away” de Jon Batiste de “American Symphony”; y “Wahzhazhe (A Song for My People)”, de Killers of the Flower Moon, que correrá a cargo de Scott George and the Osage Singers.

¿QUIÉN PRESENTA LOS OSCAR?

Jimmy Kimmel, quien fue el anfitrión de la ceremonia del año pasado, será el maestro de ceremonias por cuarta vez. Eso lo empata con sus compañeros Whoopi Goldberg y Jack Lemmon, y deja a Kimmel sólo detrás de Johnny Carson (cinco), Billy Crystal (nueve) y Bob Hope (11) entre los presentadores recurrentes de los Oscar. En una entrevista con The Associated Press, Kimmel dijo que las próximas elecciones presidenciales podrían ser un tema para él, pero que no planea adoptar un tono muy político.

“Ese no es realmente el foco de los Oscar”, dijo Kimmel. “Eso no significa que no vaya a contar un par de chistes al respecto. Pero en realidad no es mi objetivo invocar el nombre del que no será nombrado en los Oscar”.