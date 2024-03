¡Orgullo mexicano! Mariana Arceo y Duilio Carrillo ganan oro en Mundial de Pentatlón

Con mil 350 puntos, Mariana Arceo y Duilio Carrillo superaron a Kazajistán y Corea en la Copa del Mundo de Pentatlón Moderon. Carrillo ya tiene clasificación olímpica mientras que Arceo debe mantenerse en el ránking olímpico para llegar a París 2024.

Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).- Los atletas mexicanos, Mariana Arceo y Duilio Carrillo, obtuvieron la medalla de oro en la prueba de relevos mixtos, dentro de la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno celebrada en El Cairo, Egipto. La victoria significa un paso más rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Arceo y Carrillo fueron los mejores en la prueba y acumularon un total de mil 350 puntos. El segundo lugar correspondió a Kazajistán, cuya dupla alcanzó una marca de mil 337 puntos. Mientras que el bronce se lo llevó a casa la pareja de Corea. Egipto logró el cuarto puesto.

Mariana Arceo quedó en el lugar 18 de las pruebas individuales, pues sufrió una caída en equitación, por lo que terminó su participación en el lugar 18 con mil 67 puntos. Necesita mantenerse en el ránking olímpico para poder ir a París.

La atleta originaria de Guadalajara hizo historia al ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Consiguió la medalla de bronce en la final de la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno Ankara 2023, que se realizó en Turquía; un logro que México no obtenía desde hace 22 años.

En 2020, Arceo abandonó los entrenamientos que tenía para los Juegos Olímpicos de Tokio, tras dar positivo a COVID-19. En marzo de 2021 volvió a retomar sus actividades deportivas.

@EmbaMexEgipto se enorgullece del triunfo de los pentatletas Mariana Arceo y Duilio Carrillo, quienes ganaron el oro 🥇 en relevos mixtos en el Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno @WorldPentathlon en Egipto.

Su dedicación y talento en🤺,🏃‍♂️,🏇,🏊‍♀️ y🔫 son una inspiración. pic.twitter.com/tg1y74Ec0w — Embajada México en Egipto (@EmbaMexEgipto) March 10, 2024

Por su parte, Duilio Carrillo ya cuenta con la clasificación para los próximos Juegos Olímpicos. El pentatleta de 29 años es medallista de oro en relevo masculino, junto con José Melchor Silva, de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y fue seleccionado olímpico en Tokio 2020, donde alcanzó el puesto 33 en Pentatlón moderno.

“El 2023 fue un año complicado porque hubo muchos tropiezos, pero al final me pude levantar, no tuve mucho fogueo, pero estuve en las justas fundamentales del ciclo, competí en Centroamericanos, el Campeonato Mundial y en Juegos Panamericanos; me preparé aquí en México con todo lo que tenía y se obtuvo lo que visualicé por mucho tiempo”, destacó Carrillo en una entrevista a la Comisión a Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en enero.

En 2017, Francia ganó la candidatura para acoger la trigésima tercera edición de los Juegos Olímpicos. Fue en 1924 la última vez que parís albergó los Juegos. La ceremonia de apertura, el próximo 26 de julio, será por primera vez fuera de un estadio. El Río Sena la sede por donde, a bordo de embarcaciones, desfilarán las delegaciones de los países.