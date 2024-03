Hay provecho electoral en ofrecer cierre de Cadereyta, revira Alcalde (PAN) a Gálvez

“Voy a defender nuestra refinería contra todos los políticos, independientemente del partido que sean”, dijo el Alcalde de Cadereyta ante la propuesta de Gálvez; incluso amagó con el uso de la fuerza pública.

Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).– El Alcalde de Cadereyta, el panista Cosme Leal, cuestionó este domingo la promesa de la candidata presidencial de su propio partido, Xóchitl Gálvez, de cerrar la refinería ubicada en esa ciudad de Nuevo León, argumentando que es altamente contaminante. Acusó además un intento de sacar “provecho electoral”.

“Como Alcalde de Cadereyta a mí no me tiembla la mano: voy a defender nuestra refinería contra todos los políticos, independientemente del partido que sean, cuando estos quieran afectar la fuente de ingresos de miles de familias jimenences”, escribió Leal en sus redes sociales.

“Aunque a algunos les da miedo confrontar al Gobernador por ser de su mismo partido, a mí no me tiembla la mano y lo he demostrado. No nos vamos a dejar ni del Gobernador, ni de ningún candidat@ que quiera usar el sustento de las familias jimenences para sacar provecho electoral”, aseveró.

Por último, también señaló que están “a favor de la modernización y de la instalación de filtros, pero nunca de la reubicación ni de la clausura. Estamos listos para defender nuestra Refinería, tanto jurídicamente como con el uso de la fuerza pública si fuera necesario”, aseguró.

Apenas el sábado, la candidata presidencial del Frente Opositor, Xóchitl Gálvez, anunció que en los primeros meses de su administración, si gana los comicios, buscará cerrar la refinería de Petróleos Mexicano (Pemex), ubicada en Cadereyta, así como la de Ciudad Madero, en Tamaulipas.

Durante un foro de medio ambiente, la abanderada de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) sostuvo que dicha medida se basa en un riguroso análisis de expertos, el cual prevé que dichas refinarías son ejes centrales de contaminación y de enfermedades respiratorias.

“El día de hoy anuncio que en los primeros seis meses de mi Gobierno la refinería Héctor Lara Sosa de Cadereyta, Nuevo León, y la refinería Francisco I. Madero en Tampico, Tamaulipas, cerrarán de forma definitiva (…) Pemex es una empresa muy importante para México, pero no es más relevante que los pulmones de sus hijos”, mencionó.

En la misma línea, Xóchitl Gálvez señaló que Cadereyta es la principal fuente de contaminación y de enfermedades de la Zona Metropolitana en Monterrey, especialmente por las altas emisiones contaminantes que se desprenden de la refinería.

“La refinería de Cadereyta está solo a 40 kilómetros de la Zona Metropolitana de Monterrey y es la principal fuente fija de contaminación y la principal causa de enfermedades respiratorias para los 5.3 millones de habitantes de esta ciudad mexicana. Emite alrededor de 90 por del dióxido de azufre que se esparce por distintos municipios”, especificó.

Sin embargo, la candidata presidencial aseveró que los trabajadores de ambas refinerías no perderán su empleo, ya que serán considerados para las nuevas operaciones de los terrenos. Estos será previsto para almacenar combustible limpio.