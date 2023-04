Francia: Se eleva a 5 el número de fallecidos por explosión en edificio de Marsella

Marsella, Francia (AP).— Las autoridades encontraron el lunes tres cadáveres entre los escombros de un edificio derruido por una explosión en la ciudad de Marsella, en el sur de Francia, lo que elevó a cinco el número de muertos confirmados. Los rescatistas siguen buscando a otras tres personas desaparecidas.

Otros dos cadáveres habían sido encontrados previamente durante la noche. Las autoridades judiciales procederán a identificar a las víctimas, indicaron los bomberos en un comunicado.

Tras reunirse con rescatistas en el lugar, el Ministro de Ciudades y Vivienda, Olivier Klein, confirmó a los reporteros la muerte de al menos cuatro personas.

El Alcalde de Marsella, Benoit Payan, tuiteó el lunes que “el dolor y la pena son enormes”. Expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y “los que están sufriendo”.

“Las operaciones de búsqueda y rescate continúan, sin descanso”, sostuvo.

Se ha abierto una investigación por lesiones involuntarias, que al menos en principio elude posibles intenciones delictivas. Una de las vías de investigación era una posible explosión de gas, señaló el Fiscal Dominique Laurens el domingo por la noche.

Ce soir, toutes les équipes restent mobilisées et déterminées à porter secours et retrouver des personnes en vie.

Merci à nos @MarinsPompiers, aux policiers et aux agents municipaux qui travaillent sans relâche depuis près de 24h.

L’espoir doit nous tenir. pic.twitter.com/u52ibk9HeJ

— Benoît Payan (@BenoitPayan) April 9, 2023