Las funciones del INAI no pueden ni deben ser sustituidas, insiste Adrián Alcalá

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- Ninguna dependencia ni entidad del Poder Ejecutivo o Legislativo podría ni debería sustituir las funciones del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), afirmó su Comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez ante diputadas y diputados. “Bajo ningún motivo y circunstancia deberán reaparecer los fantasmas del autoritarismo, de la opacidad o de la negligencia en la toma de las decisiones”, subrayó.

Durante su participación en los “Diálogos Nacionales para el debate de las reformas constitucionales” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, entre las cuales se plantea la desaparición del INAI, Alcalá Méndez sostuvo que esa situación violaría el principio de progresividad de los derechos, pues significaría ir en retroceso de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales que el Instituto tiene el deber de proteger.

“El INAI no fue un capricho político ni una ocurrencia; es el resultado de años de análisis y reclamos sociales, académicos y también de voluntad política, de reconocer que México necesita tener una institución en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales”, sostuvo.

El encuentro con legisladores estuvo moderado por el Secretario Ejecutivo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, José Omar Sánchez Molina, y contó con la participación de las comisionadas Blanca Lilia Ibarra Cadena y Josefina Román Vergara.

Adrián Alcalá afirmó que el INAI y los organismos constitucionales autónomos forman parte de la construcción paulatina de pesos y contrapesos al ejercicio del poder, y que también son instituciones que conducen tareas de la vida pública que, por su importancia, requieren un alto grado de especialización e independencia de las administraciones públicas.

Ante las y los legisladores, Alcalá Méndez señaló que México necesita ser un país de instituciones y no de personas. Expresó que el pleno del INAI está listo para el diálogo y siempre dispuesto al cambio, con el propósito de mejorar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en México, los cuales, dijo, son pilares fundamentales de la democracia mexicana.

“La evidencia internacional y nacional indica que instituciones independientes y autónomas no solamente contribuyen a evitar abusos de poder, sino además promueven el ejercicio pleno de derechos, que permiten crear espacios de vigilancia y rendición de cuentas pública. A estas alturas de nuestra historia, no deberíamos estar debatiendo sobre la importancia y trascendencia que tenemos para la vida pública en México”, planteó.

En el diálogo participaron las diputadas Judith Tánori Córdova, Beatriz Pérez López, Yeidckol Polevnsky, Ivonne Cisneros Luján y Olimpia Tamara Girón Hernández; y también los diputados Juan Ramiro Robledo Ruiz, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, José Miguel De la Cruz Lima, Azael Santiago Chepi y Juan Carlos Romero Hicks.

Asimismo, estuvieron presentes los titulares de otros organismos autónomos: Alejandro Faya Rodríguez, Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); Javier Juárez Mojica, Comisionado presidente en suplencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); y José Manuel del Muro Guerrero, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Desde el 11 de diciembre de 2023, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la intención de mandar una iniciativa de reforma administrativa para desaparecer organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

“Hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos. Entonces, cómo vamos a estar pensando no en cobrar más impuestos, sino que haya una Reforma Fiscal, si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la Administración pública, que esa es otra iniciativa de Ley que quiero enviar”, dijo.