ENTREVISTA ¬ Nos aliamos a Morena para enfrentar el aparato de Estado: Kumamoto

Pedro Kumamoto, candidato a la alcaldía de Zapopan, dijo que actualmente existe una gran base social que respalda el cambio en el país, misma que servirá para que esa transformación llegue a Jalisco, en donde actualmente se está viviendo “una crisis de inseguridad, una crisis de personas desaparecidas, una crisis incluso hídrica también y no se han atendido las causas de estas problemáticas porque los gobiernos naranjas han impulsado los negocios de ellos, la corrupción y el buscar cómo se perpetúan los privilegios”, sostuvo.

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- “Teníamos que construir una solución amplia para poderle ganar a un aparato de Estado”, destacó Pedro Kumamoto Aguilar sobre su candidatura a la presidencia municipal de Zapopan, Jalisco, que está impulsada por la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por los partidos Morena, Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT), Hagamos y Futuro, partido que él fundó.

En entrevista para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire, Kumamoto, quien es parte y fundador del partido local Futuro, destacó que fue a partir de una invitación por parte de Claudia Shienbaum, candidata presidencial por Morena, que decidió unirse en coalición con ese partido para impulsar su candidatura.

“Quienes estamos desde el lado de las izquierdas, quienes estamos desde el lado de quienes queremos reivindicar la vida en común, de quienes buscamos la emancipación de todas las personas, nos toca hacer un esfuerzo en encontrarnos y eso es algo que nosotros hemos planteado ya hace muchos años y que también nos tocó nuestra propia reflexión de decir ‘qué tal si con madurez asumimos, por un lado, la crisis y, por otro lado, la oportunidad de irnos a sumar con un colectivo con el cual coincidimos desde hace muchos años’”, dijo.

“Sabemos que hoy hay una mayoría social allá afuera que respalda el proyecto de transformación, que respalda lo que se está haciendo en el país, lo que nos tocaba era construir una mayoría electoral en el estado de Jalisco para que se pudiera manifestar esa mayoría social en nuestras instituciones, para que hubiera un cambio y para que la política realmente le sirva a las personas”, subrayó.

“La clase política que hoy nos gobierna no tiene un símil o no tiene una, digamos, una conexión con la sociedad que vivimos, el Gobierno que tenemos el día de hoy en Zapopan y en Jalisco es corrupto, es insensible, es por eso mismo ineficiente y la sociedad no es eso, es una sociedad solidaria, es una sociedad innovadora, es una sociedad honesta y por eso está llegando el momento de que en Zapopan tengamos un Gobierno que se parece más a la sociedad Zapopana”, reiteró.