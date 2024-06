Apple anuncia su sistema de IA; promete entender usuarios con tecnología privada

Madrid, 10 de junio (EuropaPress).- Apple ha lanzado su propio sistema de Inteligencia Artificial (IA), Apple Intelligence, en el que ha trabajado para ofrecer a los usuarios una experiencia “poderosa, intuitiva, integrada, personal y privada“, gracias a que es capaz de entender sus necesidades y su contexto.

El director ejecutivo de la firma, Tim Cook, junto con el vicepresidente sénior de Inegniería de Software de Apple, Craigh Federighi, han explicado en profundidad algunas de las capacidades de la IA en la que ha estado trabajando “durante años”, según el CEO.

En primer lugar, Cook ha insistido que el punto diferencial de esta tecnología con respecto a la competencia es que la suya es capaz de entender las necesidades de los usuarios y el contexto que les rodea, para facilitar el uso de sus dispositivos y favorecer su conexión con otras personas.

En este sentido, Federighi ha insistido en que su nuevo ecosistema de IA, Apple Intelligence, puede comprender las acciones entre las aplicaciones, el lenguaje, así como crear imágenes o emojis personalizados con diferentes estilos (dibujos, animaciones, etc.), aunque en ningún caso ha mencionado que se puedan crear imágenes realistas como otras IAs ya conocidas.

1B+ users just got an AI agent in their pocket with iOS 18.

Apple just announced ‘Apple Intelligence’ that allows Siri to understand icons, widgets, and text on a screen and take actions via apps.

You can ask Siri to summarize notifications, texts and emails, meeting notes,… pic.twitter.com/P8qYAjGGA6

— Rowan Cheung (@rowancheung) June 10, 2024