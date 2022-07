Monreal agasaja a seguidores en CdMx con acto “privado”; recibe grito de “Presidente”

Monreal Ávila fue recibido por los simpatizantes a un evento privado con el lema Reconciliación x México RM (iniciales de Ricardo Monreal) que se presentaron para expresarle su respaldo en sus aspiraciones de ser candidato de Morena a la Presidencia de la República.

Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).- Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena fue recibido este domingo con el grito de “¡Presidente, Presidente, Presidente!”, durante su llegada a la Plaza de Toros “Arroyo” de la Ciudad de México.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado fue recibido por los simpatizantes a un evento privado con el lema Reconciliación x México RM (iniciales de Ricardo Monreal) que se presentaron para expresarle su respaldo en sus aspiraciones de ser candidato de Morena a la Presidencia de la República.

“Es un hombre de palabra, un hombre que se la juega por México y por nuestra Patria. Ya todo el mundo lo sabe, ya todo el mundo lo siente, ya todo el mundo lo grita, ¡Monreal pa Presidente!”, se escuchó a las personas entonar durante la entrada de Monreal al recinto ubicado en Insurgentes Sur.

La reunión de operadores de @RicardoMonrealA en el restaurante Arroyo no fue convocado para prensa; es “privada”, aunque la cantidad de gente que llegó lo quitó lo privado. Este evento ¿entrará a la tutela preventiva del @INEMexico ? Así recibieron a Ricardo Monreal. pic.twitter.com/TddCXK2QAZ — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) July 10, 2022

El pasado 26 de junio, Monreal llamó a la dirigencia nacional de su partido a que haya “piso parejo” en la selección del candidato o candidata para la Presidencia de la República.

El Senador destacó la importancia de que los dirigente y aspirantes presidenciales de Morena se unieran en un mitin en Coahuila al que sí fue invitado, a diferencia de la concentración en Toluca, Estado de México.

Desde el municipio de Francisco I. Madero, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado aconsejó abandonar la intolerancia y la exclusión, así como la simulación e hipocresía.

“Para salir victoriosos el 2024 se requiere mantener la unidad, mantener la cohesión y que esta no sea ficticia. Se requiere abandonar la intolerancia, la exclusión, y se requiere abandonar el dogmatismo y el sectarismo. Se requiere abandonar la simulación y la hipocresía”, señaló.

Reconocemos el trabajo de un hombre que a través de la política, experiencia y compromiso ha llevado a buen puerto la actividad en el @senadomexicano ¡Enhorabuena Dr. @RicardoMonrealA! https://t.co/AIy1w48h04 — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) July 10, 2022

Para la designación del candidato de Morena a la Presidencia del 2024, insistió en que es necesario establecer un piso parejo pues “no debe haber imposición, sino una participación democrática de la militancia”.

Monreal Ávila reiteró que es indispensable fijar reglas claras para la elección de dirigentes políticos y gobernantes en Morena: “Pido parejo, reglas equitativas para que la gente sea la que decida, no a la imposición y no a la decisión de grupos de poder ni de facciones”, señaló.

Asimismo, el coordinador de los morenistas pidió seguir la máxima de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, lo cual significa “no ser rehén de un pequeño grupo; no a facciones”.

En su intervención durante el mitin de Morena en Coahuila, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que “no es momento de debates políticos” sino de unidad, luego de que el Senador Ricardo Monreal pidiera “piso parejo” en la selección de candidatos para el 2024.

“No es momento de debates políticos, no es momento de regatear nada, es momento de Andrés Manuel López Obrador y para ello debemos mantenernos unidos”, expresó el funcionario tabasqueño.