Grupo Firme entra a cocina de la Casa Blanca a cantar a empleados tras cancelación

Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).- Grupo Firme sorprendió con su presencia a los trabajadores de la Casa Blanca de Estados Unidos con un mini concierto.

La agrupación, encabezada por Eduin Caz, iba a dar un concierto en Washington D. C., el cual fue cancelado, pero los artistas aprovecharon para visitar la Casa Blanca.

“Presente con el poder Latino y orgullo mexicano. From the White House to the world”, señaló Grupe Firme en sus redes, junto a fotos en las que los músicos pasean por la residencia presidencial.