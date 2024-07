“No veo el abuso de la SCJN en la revisión de los procesos legislativos”, dice Laynez

Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).– Javier Laynez Potisek, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró ayer que el máximo tribunal del país no ha abusado al revisar los procesos legislativos en la aprobación de leyes, como se señala en la iniciativa de reforma al Poder Judicial.

En el Cuarto Foro de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, que se realizó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el Ministro Laynez apuntó que la facultad de revisar el proceso legislativo data desde 2008 y que fue impulsada “por los grupos minoritarios que no eran escuchados en los parlamentos”.

“Ya lo he oído en varias ocasiones: ‘La Corte se ha excedido en su facultad de revisar el proceso legislativo’. Solamente déjenme decirles muy brevemente: la jurisprudencia de la Corte que permite revisar el proceso legislativo data de 2008, fue la primera y fue expedida precisamente por los grupos minoritarios que no eran escuchados en los parlamentos. No cualquier vicio en el procedimiento legislativo es invalidante, sólo tres votaciones, publicidad, y por favor que escuchen, que el proceso no esconda a las minorías una iniciativa o una dictaminación”, señaló.