ENTREVISTA¬ El Poder Judicial desdeña la reforma, piensan que no va: Ministra Batres

Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).- Lenia Batres Guadarrama, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que al interior del Poder Judicial de la Federación (PJF) existe mucha soberbia debido a que algunos de sus actores tienen la idea de que el llamado Plan C propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador no logrará concretarse.

En entrevista con “Los Periodistas”, la Ministra detalló que a pesar de que una gran mayoría respaldó el proyecto de la Cuarta Transformación en las pasadas elecciones, en el Poder Judicial aún se piensa que la reforma es inviable.

“Hay quien espera que suceda otra cosa, porque no puede creer que se vaya a tocar al Poder Judicial, que se pueda transformar, porque no le apuestan a ninguna modificación, siguen pensando que no solamente es inviable, sino que además no es deseable, pero es un deseo particular de un conjunto de personas”.