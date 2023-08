Rusia lanza su primera misión espacial a la Luna en casi 50 años (FOTOS y VIDEOS)

Por Jim Heintz y Emma Burrows

TALLIN, Estonia (AP) — Un cohete con un módulo lunar a bordo despegó el viernes en lo que es su primera misión a la Luna en casi 50 años con el propósito de descender en el polo sur lunar antes de que una sonda de India llegue a esa región.

El lanzamiento de la nave rusa Luna-25 desde el puerto espacial de Vostochny, en el extremo oriental del país, es el primer lanzamiento ruso hacia la Luna desde 1976, cuando el país formaba parte de la Unión Soviética.

Únicamente tres naciones han logrado posar naves sobre la Luna: la Unión Soviética, Estados Unidos y China. India y Rusia pretenden ser los primeros en descender en el polo sur lunar.

The Russian Space Agency, Roscosmos has launched its First Mission to the Moon since 1976 with the “LUNA-25” Lunar Lander taking off aboard a Soyuz-2 Fregat Rocket from the Vostochny Cosmodrome earlier today; the Rocket has Successfully entered Orbit around the Earth and will… pic.twitter.com/hbTr2VGcsF

— OSINTdefender (@sentdefender) August 11, 2023