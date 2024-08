La tele mexicana va en un tobogán al abismo: sin credibilidad, acumulan pérdidas...

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).– Televisa y TV Azteca, que aún mantienen el dominio televisivo en México gracias a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) les renovó sus concesiones por 20 años más antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto, afrontan su peor ciclo financiero y de credibilidad por la calidad de sus contenidos, sobre todo en sus barras de opinión y noticieros.

Así lo muestran las estadísticas de Nielsen, Investigación de Mercados INRA, HR Ratings y el último reporte del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford (junio 2024), este último con mediciones relevantes sobre la desconfianza de los usuarios en los medios tradicionales. Por ejemplo, el 30 por ciento de los encuestados desconfía de N+ (Televisa) y Latinus, seguidos de TV Azteca y Aristegui con 23 y 22 por ciento cada uno.

En contraste, se observa una nueva tendencia en las audiencias: el uso de las redes sociales para informarse de las noticias.

Otra métrica que confirma la crisis de credibilidad en los medios tradicionales es el sondeo realizado por el Observatorio Mexicano de Medios, donde un 52.8 por ciento de las personas entrevistadas consideró que la información proporcionada por la televisión no es confiable. El uso de este medio como fuente de noticias varía significativamente según la edad, siendo menos utilizada entre los jóvenes (11 por ciento), mientras que la radio (5.56 por ciento) y los medios impresos (2.78 por ciento) tienen una presencia mínima en este grupo.

El politólogo y economista Mario Campa, quien recientemente abordó en su columna el tema de la sobrerrepresentación en los medios de comunicación, destacó en entrevista que en México “un puñado de mulmillonarios controla a un poder mediático alejado del interés general”.

En esto coincidió Jorge Enrique Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), quien agregó que estas dos televisoras, que están obligadas a ofrecer contenidos de calidad para todo tipo de audiencias, han obstaculizado este derecho debido, en parte, a la laxa regulación del IFT

“Ellos van a defender su modelo de negocio que está basado en publicidad y está apoyado en contenido que no tiene demasiada calidad. Durante 11 años, desde la reforma que reconoció el derecho de las audiencias, han obstaculizado ese derecho y además han encontrado que el IFT tiene poco interés por ser más estricto en la defensa del derecho de las audiencias”.

A pesar de la mala calidad de sus contenidos, que en ocasiones excede los límites del respeto a las audiencias, ambas televisoras siguen gozando de publicidad oficial por parte del Gobierno federal.

Si bien en 2018 los contratos en publicidad se redujeron, Televisa continuó entre los favoritos y, al corte de 2022, un total de 450 medios recibieron recursos de publicidad oficial, 10 de ellos acapararon el 52.88 por ciento del presupuesto, representando mil 283 millones de pesos. El “top 3” de medios (Televisa, TV Azteca y La Jornada) recibió casi el 30 por ciento del total, reportó Artículo 19.

Estas dos grandes televisoras seguirán operando en México por 20 años más debido a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones renovó sus concesiones en noviembre de 2018, a pocas semanas de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En el caso de Televisa, la renovación fue para el canal de las Estrellas, Canal 5, Canal 9 y Foro TV. El IFT detalló en un comunicado de noviembre de 2018 que las 225 estaciones de televisión con las que cuenta la empresa han tenido varias renovaciones.

Las concesiones a Televisión Azteca y Televisora del Valle de México incluyeron las redes nacionales de los canales 1, 7 y 40, lo que implicó para el grupo empresarial una licencia para seguir operando 178 canales en todo el país.

UNA EXTORSIÓN ABONA A CRISIS DE TELEVISA

Esta semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló desde su máxima tribuna que Televisa intentó “extorsionar” a Rocío Nahle García, Gobernadora electa de Veracruz, al pedirle 200 millones de pesos para no sacar a la luz información de presuntos actos de corrupción en la refinería de Dos Bocas, Tabasco.

“Aprovecho de una vez para decirlo porque le pedían 200 millones a Rocío Nahle en Televisa porque tenían un paquete de información sobre la refinería. […] Y como no les dio los 200 millones, se le fueron con todo y hay constancia de lo que estoy diciendo”, dijo durante su conferencia de prensa matutina el pasado 6 de agosto.

Más tarde, Rocío Nahle confirmó que un personero de Bernardo Gómez, co-presidente Ejecutivo de Grupo Televisa, fue quien durante la campaña electoral al Gobierno de Veracruz le exigió 200 millones de pesos para no publicar un reportaje sobre supuestos actos de corrupción de su familia.

“Fue un funcionario y me contactaron a través de una persona que estaba trabajando en el tema de redes y estrategia con nosotros. Vino un funcionario de México”, expuso Nahle en exclusiva con “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Rocío Nahle no quiso revelar el nombre del ejecutivo de Televisa que la contactó para pedirle el pago del dinero, pero señaló que esta persona viajó hasta Veracruz para tener un encuentro con ella.

—¿Quién? ¿Cómo se llama? —se le preguntó.

—Es un alto funcionario.

—¿Bernardo Gómez?

—Es por ahí, no es él, pero es por ahí. Trabaja muy cerca con él.

“Después de la reforma electoral de 2007, que prohibió pagarle a las televisoras para publicitar a algún candidato, perdieron claramente un modelo de negocio y eso nunca les ha gustado a los medios porque eran como 3 mil millones de pesos los que recibían cada tres años. No dudo que las televisoras hayan querido tener beneficios de algún candidato, pero lo cierto es que la información sobre Nahle ya era muy conocida y al parecer no influyó en los electores. De tal manera que la campaña de la televisora no tuvo los efectos”, opinó Enrique Bravo, presidente de la AMEDI, sobre la presunta extorsión hacia la Gobernadora electa de Veracruz.