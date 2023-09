Hell And Heaven 2023: cinco bandas mexicanas que no te puedes perder

El cartel del Hell And Heaven tiene una gran cantidad de bandas mexicanas que buscarán cautivar al público asistente durante sus presentaciones en los diversos escenarios el festival durante los 3 días de actividades que se tienen programados.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo) .- Estamos a pocas semanas de que se lleve a cabo el Hell And Heaven 2023 y, además de las grandes bandas internacionales que encabezan el cartel de esta edición, el festival metalero también va a tener mucho talento mexicano que no puedes perderte.

Evidentemente los atractivos principales para este año son Slipknot, Muse, Helloween, Guns N’ Roses y Billy Idol que parten como los headliners, pero la presencia de talento mexicano en eventos de este calibre siempre llama la atención, y es por eso que aquí te recomendamos algunas de las propuestas más interesantes que no debes perderte.

En primer lugar está Cemican, banda de Folk Metal con temática prehispánica que tiene más de 15 años de recorrido en los escenarios y que en tiempos recientes ha logrado presentarse por todo el mundo, siendo sus apariciones en festivales como Wacken o el HellFest el punto más alto en su carrera hasta estos momentos.

Sus letras en español y en náhuatl son uno de los principales atractivos que la banda originaria de Guadalajara ofrece durante sus presentaciones en vivo, además de los penachos, poemas recitados, danzas y demás rituales ofrecidos sobre el escenario.

Otra de las opciones más atractivas de bandas mexicanas que nos ofrece el Hell And Heaven 2023 es poder ver a Here Comes The Kraken, grupo nacido en Aguascalientes, México.

Cuentan con más de15 años de trayectoria musical y justamente este año están celebrando su XV aniversario con una gira por prácticamente toda la república mexicana e incluso con presentaciones en Colombia, y este próximo noviembre los veremos en el Foro Pegaso, en Toluca, Estado de México.

El proyecto de Anna Fiori es otra de las agrupaciones mexicanas que debes ver si piensas asistir a este festival, considerado uno de los más importantes en el continente.

Hoy en día Anna es una de las voces femeninas más importantes del metal mexicano, inició su carrera musical desde los 4 años haciendo teatro, preparándose también en la producción vocal, coach vocal, además de ser tambén escritora de muchos de sus éxitos musicales.

Este 2023 celebra el décimo aniversario de “Magna Mater”, su primera producción discográfica en su carrera dentro del Metal, también ha lanzado 2 sencillos, el primero es “Torments of My Past”, en colaboración con Jonathan Thorpenberg, y el segundo lanzado hace apenas una semanas en colaboración justamente con Here Comes The Kraken, “Downder”.

La cuarta recomendación que te hacemos es ver y escuchar a Anima Tempo, banda de Progressive Death Metal originaria de la Ciudad de México que nació en el año 2009, que durante los primeros meses del año han estado de gira por varias ciudades del país, e incluso teniendo al oportunidad de salir de gira por Reino Unido siendo parte importante de algunos festivales por aquellas tierras, y ya para la segunda mitad del 2023 haciendo la promoción de Chaos Paradox, su más reciente álbum de estudio.

Nuestra última recomendación en esta ocasión se trata de Thrash Metal: Strike Master, grupo originario de la Ciudad de México también con más de 15 años de historia dentro de la música en México. Actualmente se encuentran promocionando “Tangram Apocalypse”, su más nuevo material discográfico, número 6 a lo largo de su carrera y para celebrar su lanzamiento van a tener gira por Japón, donde estarán presentándose en el True Thrash Fest 2023.

Los boletos para este Hell And Heaven Fest 2023 ya están disponibles para la venta al público en general a través de fullpass.mx y pueden ser adquiridos con cualquier tarjeta bancaria, se espera que en próximas fechas se anuncien las sedes para poder comprar los accesos de manera física.

