Slipknot, Guns N’ Roses y Muse encabezan el cartel del Hell and Heaven 2023

¿Cuánto cuestan los boletos? ¿Dónde se realiza este festival? Acá detalles del festival que sorprendió con su cartel.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- ¡Por fin! El cartel completo del Hell and Heaven 2023 se ha revelado e incluye a Slipknot, Guns N’ Roses como Muse como actos principales, esta última banda, sin duda fue una gran sorpresa tanto para los seguidores del festival como para los de los oriundos de Teignmouth, Devon.

Este festival también contará con las presentaciones de Helloween, Amon Amarth, A Day to Remember, Bad Omens, Billy Idol, Mudvayne, Asking Alexandria, Lacrimosa, Here Comes The Kraken, Månegarm, Code Orange, Rata Blanca, Tiger Army, Exodus y Flogging Molly, entre otras.

En la edición del año pasado, el Hell and Heaven 2022 logró congregar a 50 mil amantes del Heavy Metal sólo en su primer día con el regreso de Pantera, Arch Enemy, Epica Doro Pesch, Till Lindemann; en su segundo día Slipknot y Judas Priest conquistaron los escenarios gemelos y el tercer y último día cerró con broche de oro con la presentación de Kiss y Megadeth.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?

La edición de este año se realizará el 3, 4 y 5 de noviembre nuevamente en el Foro Pegaso ubicado en la ciudad de Toluca, Estado de México.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

Los boletos se dividirán en tres fases, antes de estas existió la llamada “Legión” cuyos boletos ya están agotados. Es importante explicar que hay 3 tipos de boletos y la diferencia, según la pagina principal del festival, es la siguiente:

–General que da acceso a todas las zonas generales del evento, activaciones, experiencias de los patrocinadores y la zona de juegos mecánicos.

–Preferente para estar más cerca del escenario principal, además de acceso a todas las zonas generales, las experiencias.

–VIP para tener acceso preferencial, evitar filas y tener un ingreso ágil y sencillo; además de zona exclusiva en una plataforma elevada con vista a los escenarios principales.

La diferencia entre los tipos de boletos es cuán cerca se está del escenario principal, es decir, al menos el año pasado, el área del publico estaba dividida y el espacio más cercano al escenario era para los boletos preferente.

Respecto a las fases los precios que aparecen en la página oficial respecto a los abonos -boletos para los tres días- son:

–Fase 1

General 3 mil 990 pesos; Preferente 6 mil 990 y VIP 9 mil 190 pesos.

–Fase 2

General 4 mil 690 pesos; Preferente 7 mil 790 y VIP 10 mil 190 pesos.

–Fase 3

General 4 mil 990 pesos; Preferente 8 mil 690 y VIP 11 mil 290 pesos.

La preventa se realizará el 7, 8 y 9 de septiembre para quienes tengan tarjetas de crédito Santander.

Hasta el momento se desconoce el precio de los boletos por día y cuándo saldrán a la venta.

