Kiss y Megadeth cierran de manera espectacular el Hell And Heaven 2022

El tercer día del Hell And Heaven 2022 estuvo lleno de sol, frio y mucha energía; bandas como Panteón Rococó y Ska-P sorprendieron por su buen recibimiento, mientras que Megadeth llenó de energía y poder con su presentación. Los reyes indiscutibles del ultimo día del festival fueron Kiss con un gran espectáculo que reunió a familias.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- El 2, 3 y 4 de diciembre el metal se hizo presente en el Foro Pegaso, un espacio que vibró con el poder de bandas como Pantera, Slipknot, Scorpions, Megadeth y por supuesto Kiss quienes se llevaron completamente el último día de actividades de este festival que promete volver el próximo año con grandes bandas.

La distancia no fue problema para los 80 mil asistentes que se dieron cita el domingo en un Foro Pegaso con un cielo sin nubes y viento frío, para disfrutar de lo mejor del metal y en especial de Kiss. El acceso en esta ocasión resultó ser más ágil y sin contratiempos, aspecto que resalta debido al considerable aumento de asistentes.

Para iniciar se contó con bandas como Orwell, Fractal Dimesion y Santa Cruz, entre otras. En el Hell Stage a las 15:20 horas Butcher Babies, la banda americana de groove metal originaria de Los Ángeles, llevó el poder femenino en el metal y cautivó a más de uno con temas como “Sleeping With the Enemy”, “It’s Killin’ Time, Baby!” y “Best Friend”, desafortunadamente sufrieron las fallas de audio en el escenario, aunque esto no afectó su animo ni el de sus seguidores.

Una de las bandas más esperadas de la tarde fue Avatar, la banda sueca fundada en Gotemburgo en el año 2001 hizo vibrar a todos los asistentes del Heaven Stage, desde sus seguidores hasta aquellos que nunca los habían escuchado en vivo, con su poderoso metal en canciones como “Bloody Angel”, “Hail the Apocalypse”, “The Eagle Has Landed” y “Smells Like a Freakshow”.

While she sleeps hizo lo propio en el Hell Stage, al terminar, en el escenario hermano Heaven, se presentó P.O.D con su nu metal y temas memorables.

PANTEÓN ROCOCÓ Y SU GRAN RECIBIMIENTO

Esta edición estuvo marcada por ser un festival predominantemente del género metal, sin embargo, contó con un escenario con una propuesta que parecía estar fuera del ambiente pero que fue muy bien recibido por el público: el escenario Modelo Negra Stage. En este espacio se presentó Tijuana No!, banda que puso a cantar a todos con su conocido tema “Pobre de ti”, además de Los Tres Puntos con su ska.

Panteón Rococó tomó el escenario a las 20:40 horas pero desde unos minutos antes ya se mostraba lleno de personas que buscaban tener un buen lugar para ver a la banda mexicana que desde el primer momento conectó con la audiencia. “Estamos entre el infierno y el cielo esta noche”, dijo Dr. Shenka y agradeció que se tengan espacios como ese para reunir a varios géneros de música.

Temas como “Esta noche”, “Vendedora de caricias” y “Arréglame el alma” fueron coreadas, pero sin duda “La dosis perfecta” y “La carencia”, dos temas emblemáticos de Panteón Rococó y con los que cerraron su presentación hicieron mover, cantar y disfrutar a todos los asistentes, lo que ayudó a mitigar un poco el frío.

El mismo escenario fue testigo del buen show de Ska-P, la banda congregó a un gran numero de seguidores que bailaron y saltaron al ritmo del ska.

KISS Y MEGADETH

Lo más esperados de la noche fueron Megadeth y Kiss, quienes se presentaban en los escenarios principales, ubicado uno junto al otro.

Dave Mustaine llegó con Megadeth al Heaven Stage para enloquecer a los fieles seguidores del trash con canciones como “Hangar 18”, “Soldier On!”, “Sweating Bullets”, “We’ll Be Back”, “Symphony of Destruction” y “Peace Sells”. Durante una hora y cuarto los asistentes movieron la cabeza al ritmo que Megadeth marcaba, gritaron y disfrutaron del show de la banda de Mustaine, quien hizo mención del fuerte frío que reinaba en el lugar y que se sentía aún entre el mar de gente.

El momento más esperado llegó a las 23:10 de la noche cuando “Detroit Rock City” empezó a sonar y Gene Simmons, Paul Stanley y Tommy Thayer se adueñaron del escenario principal, los gritos de los asistentes y fanáticos de Kiss no se hicieron esperar y muchos niños aparecieron sobre los hombres de sus padres, quienes los llevaron para ser testigos del adiós de una de las bandas más grandes.

“Shout It Out Loud”, “War Machine”, “I Love It Loud”, “God of Thunder” y “Calling Dr. Love” encendieron a un abarrotado Foro Pegaso que se rindió ante el espectacular concierto de rock. Para interpretar “Love Gun”, Paul Stanley “voló” con un arnés hasta una de las estructuras frente al escenario lo que emocionó a los asistentes. “I Was Made for Lovin’ You” no podía faltar y fue una de las más coreadas, sin embargo cerraron con broche de oro una gran presentación al entonar “Rock and Roll All Nite”.

Dec 4, 2022. Mexico City. 80,000 Fans! Muchas Gracias. We had a ball! pic.twitter.com/ckKtPJ3tFR — Gene Simmons (@genesimmons) December 6, 2022

Las presentaciones de las bandas y el ánimo de la gente fue de lo mejor, sin embargo, hubo varios puntos nada favorables como las fallas técnicas del Heaven Stage que afectaron a bandas como Butcher Babies y Kiss, estos últimos batallaron con problemas en las pantallas que tuvieron que reiniciarse en medio de su presentación. Además del pozo espacio en la zona de comida en la que se realizaban largas filas para pagar y después para recibir los alimentos, la longitud de las filas era tal que incluso cruzaba la pequeña zona en la que se colocaron algunas mesas que lucían abarrotadas. Otro punto que no resultaba muy favorable para algunas bandas fue la ubicación de los escenarios ya que en ocasiones se escuchaba la música de las otros escenarios.

En general el Hell And Heaven 2022 superó las expectativas de sus asistentes, reunió a grandes bandas, a propuestas frescas que fueron bien recibidas, contó con un transporte oficial, el HellBus que fue de gran ayuda para muchos asistentes de la Ciudad de México.

Durante el cierre se anunció que habrá Hell And Heaven para el próximo año, los días elegidos fueron 3, 4 y 5 de noviembre nuevamente en el Foro Pegaso, entre las bandas que ya están confirmadas se encuentran Amon Amarth, Emperor, Vreid y Metal Church.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.