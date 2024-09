ENTREVISTA¬ Piña se dejó llevar por el aplauso y sembró el caos en el PJ: Esquivel

La Ministra Yasmín Esquivel Mossa dijo en entrevista con “Los Periodistas” que es una incongruencia absoluta que la Ministra presidente Norma Piña pida la división de poderes, y por el otro lado encabece un paro en contra de otro poder. “Es una incongruencia absoluta que pida que se respete la división de poderes y se bloquee los accesos para que desarrolle su función otro de los poderes, que es el Legislativo en la Cámara de Diputados”.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).– La Ministra presidenta Norma Piña Hernández es “incongruente” al denunciar la injerencia al Poder Judicial, pero permitir y alentar el bloqueo al Congreso, lo cual muestra que “es imparcial” y que se ha vuelto el “rostro de la oposición”, planteó en entrevista la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

La Ministra Esquivel Mossa declaró en entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, que “no hace bien que la representante del Poder Judicial federal asuma una posición política de oposición”

“La representante del Poder Judicial debe ser imparcial frente a los actores políticos, imparcial frente a las partes en los asuntos e imparcial en todo momento. Esa imparcialidad se perdió, hoy no existe. Ante esta situación, ante esta problemática que se presenta en este momento, creo que el aplauso fácil no hace bien a ningun actor político y en este sentido quizá la Ministra Norma Piña se dejó guiar por el aplauso fácil y en este momento estamos asumiendo nosotros las consecuencias de una conducta y hablo de todo el Poder Judicial”, expuso la Ministra Esquivel.

El fin de semana, la Ministra presidenta de la Corte presentó una propuesta alterna a la Reforma Judicial impulsada por Morena y sus aliados y enfatizó que “la demolición del Poder Judicial no es la vía” para mejorar el sistema de justicia en México. La Ministra Esquivel reveló que esta propuesta no fue consultada con los demás ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y rechazó que se busque demoler a este Poder.

“Me parece totalmente en destiempo este proyecto que está presentando la Ministra Piña. Por otro lado, señala ella en su mensaje una demolición al Poder Judicial, a mí me parece que democratizar al Poder Judicial es legitimarlo, democratizar al Poder Judicial no es debilitarlo y en este sentido es absurdo señalar que cambiar la forma de nombrar a jueces y magistrados es demoler el Poder Judicial”, expresó en la entrevista.

La Ministra Yasmín Esquivel Mossa también señaló que es una incongruencia absoluta que la Ministra Piña pida la división de poderes, y por el otro lado encabece un paro en contra de otro poder. “Es una incongruencia absoluta que pida que se respete la división de poderes y se bloquee los accesos para que desarrolle su función otro de los poderes, que es el Legislativo en la Cámara de Diputados”.

“Imagínense que los legisladores vengan a tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y digan ‘pues ahora los ministros no vienen a sesionar’. Pues es lo mismo, ahí está la presencia de la Ministra Norma Piña encabezando una resistencia”, declaró.

La Ministra Esquivel lamentó que la Ministra presidenta encabece “la resistencia de la oposición al Legislativo y al Ejecutivo” e indicó que “perdió imparcialidad ya la Ministra al ubicarse en la oposición a los poderes Ejecutivo y Legislativo”.

—¿Una oposición política y hasta partidaria? —se le preguntó.

—Es muy delicado que ella, que debe ser el ejemplo de la imparcialidad, hoy esté con estos mensajes donde llama a una resistencia, donde dice que se está demoliendo el Poder Judicial, donde ha perdido la imparcialidad, donde es la cara visible de la oposición. Me parece gravísimo. Y bueno, sabemos que a lo largo de su presidencia ha habido un rompimiento del diálogo con relación a los otros dos poderes, no tan solo del Ejecutivo, sino también del Legislativo.

La Ministra Esquivel cuestionó la “falta de urbanidad política” de la Ministra presidenta Norma Piña e indicó que a lo largo de este año y medio de su presidencia ha prevalecido “el discurso opositor, una conducta donde se ha mantenido criticando permanentemente el sistema democrático que existe en nuestro país”.

“Aquí en todo esto existe una responsabilidad política, histórica, ante esta caos que ella ha generado, y que es parte de la generación de este caos, en el Poder Judicial federal, porque ha generado este enfrentamiento entre poderes, en estas posiciones que ha asumido, y la falta de imprudencia que ha tenido, no ha sido una persona prudente cuando ha tenido que estar frente a un micrófono representado al Poder Judicial de la Federación”, declaró Esquivel Mossa.

Y ahondó: “La Ley no tiene partido, no tiene colores, no tiene rencores, no tiene ideología política, la Ley debe ser imparcial por naturaleza, y en este sentido ha sido ausente en su prudencia la Ministra Presidenta”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado