Luisa María y Hamlet Almaguer desarman algunos fakes de la Reforma Judicial (VIDEOS)

Una serie de mentiras e imprecisiones rodean a la Reforma Judicial que este día será discutida en el Senado. En entrevista con “Los Periodistas”, el Diputado suplente de Morena, Hamlet García Almaguer, desmintió algunas de ellas, mientras que la mañana de este martes, la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, aclaró otras falsedades durante la conferencia de prensa mañanera del Presidente.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– ¿Morena designará a los jueces, magistrados y ministros? ¿El oficialismo busca apoderarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿​​El Tribunal de Disciplina Judicial es omnipotente y de única instancia? ¿Es materialmente imposible votar por tantos jueces? Sobre estos puntos habló el Diputado suplente de Morena, Hamlet García Almaguer, quien aclaró la desinformación que ha surgido sobre el contenido de la Reforma Judicial.

A la par, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, exhibió la mañana de este martes, en la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador otras de las falsedades que se han difundido en torno a la Reforma al Poder Judicial, que este martes empezará a ser discutida por el pleno del Senado de la República.

“Ha habido mucha manipulación alrededor de esta reforma, muchas mentiras y muestra de ellos son algunos de los casos, que vamos a presentar aquí, que tienen que ver con cuáles son las razones que han llevado a la presentación de esta reforma constitucional, presentada por el presidente el 5 de febrero”.

1.–¿Se impondrán a jueces y ministros?

“Una de las principales mentiras o manipulaciones que se ha dicho, es que hay un interés por parte del Ejecutivo de controlar el poder judicial en específico la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo cual es totalmente falso”, expuso esta mañana Luisa María Alcalde.

La Secretaria de Gobernación explicó que si el objetivo fuera el control de la Suprema Corte, la Presidenta electa optaría por la designación de cuatro ministros que podría proponer en los próximos tres años. “Vamos a ver cómo hoy en día se eligen a los ministros y a las ministras de la Corte, hoy sin reforma, qué dice la Constitución. El presidente, en este caso la presidenta electa, tiene la posibilidad de presentarle una terna al Senado de la República. Así se eligen hoy a los ministros y a las ministras. El presidente presenta una terna, estas tres personas las elige libremente la Presidenta, simplemente con que sean abogados tengan más de 35 años y tengan 10 años de experiencia. No es que tengan que tener una carrera judicial con esos tres requisitos, el presidente presenta una terna al Senado de la República el Senado de la República de esta terna, elige a uno por dos terceras partes y también lo puede rechazar. Supongamos que lo rechaza. Si lo rechaza nuevamente el presidente puede presentar otra terna y si es rechazada nuevamente entonces el presidente o la Presidenta designa directamente quién será el próximo ministro o ministra de la Corte”.

“Aquí podemos ver como en el caso de la Presidenta electa podría designar sin reforma a 4 ministros. El primero es Luis María Aguilar que concluye su periodo en diciembre de 2024, ahí la Presidenta ya podría designar al primer Ministro. Con eso, ya tendría cuatro ministros si suponemos que hoy tres están digamos con una visión más progresista sumando este cuarto Ministro ya se tendría por lo menos la posibilidad de evitar, cualquier declaración de inconstitucionalidad de cualquier ley, pero vamos más allá. En febrero del 26 sale Jorge Mario Pardo Rebolledo se podría designar a otro Ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sale en noviembre del 27 y Alberto Pérez de allá sale en noviembre del 2”7.

Alcalde indicó que en este supuesto, a la mitad del siguiente sexenio la Presidenta tendría ya o podría tener la mayoría de los ministros de la Corte, siete de 11, si la intención fuese esa pues simplemente no se haría ninguna reforma y se quedarían las cosas como están. “Pero no es el caso, la reforma lo que está planteando es que sea la ciudadanía, la que participe el pueblo de México a través de un proceso democrático que pueda acudir a las urnas y pueda votar por quien considera son los mejores perfiles para hacer ministros de la Corte, magistrados y jueces en su caso”.

El fin de semana, el Senador Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que magistrados, jueces y ministros van a ser designados directamente por Morena. Anaya aseguró en la discusión en comisiones que La Reforma al Poder Judicial pretende hacerse del control para preseleccionar a los candidatos que serían electos por los ciudadanos.

El Diputado suplente de Morena, Hamlet García Almaguer explicó que hay un comité técnico de evaluación que hará la depuración de los perfiles. Expuso que previo a esto el Senado tendrá 30 días para la convocatoria, aunque refirió que las y los jueces tienen pase directo.

“Ahí de entrada, Morena no tuvo ninguna injerencia en ese pase directo, todos los juzgadores tienen oportunidad de ir a la boleta, deciden ellos si quieren someterse a las urnas o no. Quitando ese pase directo, cada uno de los 3 poderes va a poder nominar candidaturas, pero no son los que cada poder quiera, va a haber un filtro y ese filtro son los comités técnicos”, ahondó.

Una vez filtrados estos perfiles, los poderes podrán hacer su selección y enviarla al Instituto Nacional Electoral (INE). “Son tres candados: primer candado, pase directo; segundo candado, los comités técnicos, y tercer candado, las votaciones por mayorías calificadas, tanto en Cámara con en Senado, y en el caso del Pleno en la Corte, y en el caso del Ejecutivo la decisión es unipersonal, entonces Morena ahí no interviene”.

2.– ¿Un Tribunal de Disciplina omnipotente?

La Reforma contempla la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, frente a ello la oposición sostiene que se trata de un organismo omnipotente y de única instancia, algo que no es cierto.

Hamlet García Almaguer explicó que este tribunal tenía en su origen una sola instancia, pero en las más de 100 modificaciones se determinó que haya dos instancias en el Tribunal de Disciplina Judicial e indicó que además tiene limitaciones, pues no puede destituir a ministros de la Corte y a magistrados electorales. “O sea, se la quita prácticamente la mitad de ese poder que la oposición consideraba exorbitante o omnipotente”.

En ese tema, Luisa María Alcalde platicó como el Consejo de la Judicatura, el órgano que se encarga de vigilar el comportamiento de los jueces, de los magistrados, y en todo caso de sancionar cuando ubique casos de corrupción, de nepotismo, de cualquier otra violación, ha demostrado su incapacidad para investigar y castigar estas conductas.

“De 2004 a 2023 se presentaron o se han presentado 38 mil quejas contra funcionarios del Poder Judicial. De estas quejas, se han desechado el 86 por ciento sin ni siquiera iniciar una investigación, ya no digamos que concluyeron, no. No se investigó en el 86 por ciento; de los casos de las quejas que sí se investigaron el Consejo de la Judicatura apenas sancionó a 472 jueces y magistrados en todo este periodo, ¿qué quiere decir? Apercibimientos y amonestaciones 0.7 por ciento del total de quejas suspensiones 0.27 por ciento del total de quejas destituciones 0.11 por ciento inhabilitaciones 0.06 por ciento del total de quejas y sanciones económicas 0.04 por ciento”, refirió.

Y ahondó: “Es un órgano que no es eficiente para vigilar el comportamiento de los jueces y vamos mucho más allá. En el caso del Ejecutivo, de las dependencias, Gobernación y muchas dependencias del Ejecutivo, se han presentado en los últimos meses, de enero de 2023 a la fecha, 72 denuncias contra jueces y magistrados, que aquí muchas veces se presentan en Cero Impunidad. Bueno, de estos 72 casos que se han presentado ante el Consejo de la Judicatura ninguno a la fecha ha sido resuelto y ninguno a la fecha ha sido sancionado”.

3.– ¿La Reforma acaba con la corrupción y el nepotismo?

El Diputado suplente Hamlet García Almaguer también ahondó que esta reforma sí resuelve la corrupción y el nepotismo, que este fin de semana reconoció la misma Ministra presidenta Norma Piña al dar a conocer cómo dentro del Poder Judicial hay 16 mil 639 trabajadores con, al menos, un familiar.

“Evidentemente los poderes van a tener cuidado de no postular familiares, por un lado, porque los filtros de los comités técnicos también van a tener cuidado en ese aspecto y además por que el Tribunal de Disciplina Judicial va a estar vigilante de estas actuaciones y va a poder reaccionar frente a los actos de corrupción”, platicó.

García Almaguer explicó que actualmente solamente las partes en un juicio pueden presentar quejas ante el Consejero de la Judicatura Federal, aquellas que fueron agraviadas, pero con esta reforma cualquier persona puede presentar una queja contra cualquier juzgador.

Sobre este tema, Luisa Alcalde indicó que hay constancia de los vicios que han existido en los supuestos procedimientos de selección de jueces, los exámenes que muchos se ha dicho ahora de los mejores perfiles llegan a ser jueces. “No podemos desconocer en 2019 como muchos otros casos los escándalos en venta de exámenes que han habido alrededor de estos casos. Aquí podemos constatar, cómo incluso fueron destituidos los que estuvieron a cargo de la Escuela Judicial por haber vendido estos exámenes en 186 mil pesos, pero también se puede acreditar cómo en estos concursos de oposición, las impugnaciones son elevadísimas de aquellos que no quedan en los exámenes, ¿por qué? Por qué consideran que hay un alto nivel de influyentismo y de inequidad, es decir que en estos exámenes muchas veces quedan los cercanos a los ministros o los cercanos a los magistrados”.

“También podemos ver el enorme entramado de familiares que participan en el Poder Judicial, el nepotismo. Aquí en diciembre 2022, el propio Consejo de la Judicatura, son datos del Consejo de la Judicatura, revela lo siguiente la mitad del personal, el 49 por ciento, que equivale más o menos a 24 mil 546 personas, tiene al menos un familiar en el Poder Judicial, el 85.4 por ciento de los magistrados y el 67 por ciento de los jueces tienen familiares en el Poder Judicial. Los magistrados tienen en promedio 4.7 familiares trabajando en el Poder Judicial El 23.7 por ciento del personal del Poder Judicial tiene más de cuatro familiares trabajando en la institución”, ahondó.

Alcalde expuso, que de acuerdo con esta misma información, la persona que acumula más familiares en el Poder Judicial tiene 26 parientes trabajando en la misma institución, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, dos actuarios y diez oficiales. “Esta información se obtiene del registro voluntario que realizan los trabajadores, es decir, tú tienes que señalar bajo protesta de decir verdad quiénes son tus familiares, pero hay que considerar, y como se sabe, muchas veces se declara aquellos que tienen tus mismos apellidos, pero no necesariamente aquellos parientes políticos. Es decir, a esto habría que sumar cuñados, nueras, suegros, yernos y muchos otros familiares que también forman parte de este de esta problemática”.

4.– ¿Es imposible votar tantos juzgadores?

Cuestionado sobre cómo se ha dicho que habrá miles de candidatos por lo cual será imposible elegirlos mediante el voto directo, Hamlet García explicó que “hay dos candados”, uno de ellos será la gradualidad que pidieron los ministros Pardo Rebolledo y Yasmín Esquivel.

“La gradualidad tiene dos niveles. A nivel federal se establece el candado para que sean solamente la mitad de los jueces y magistrados”, explicó el Diputado suplente. “En más de la mitad de los circuitos estás hablando de 15 y 20 juzgadores en total, y esto incluye a los Tribunales Colegiados de distrito que son tres personas”.

En segundo grado, expuso, que la Federación debe permitir la libertad de configuración en la que se establecen las reglas a seguir en la elección de juzgadores, pero indicó que cada Constituyente local podrá hacer su propia reforma con dos opciones acoplarse a la elección de 2025 o a la de 2027.

5.– ¿Se resuelve la lentitud de los juicios?

Ante los señalamientos de que no se resuelve la lentitud de juicios, García Almaguer expuso que sí se contempla atender estos rezagos. “¿Qué establece la reforma? Una limitación sobre todo en materia tributaria y administrativa, en materia fiscal, para que no tengan los amparos ahí guardados en los cajones, y les exige una resolución pronta, expedita, les da un plazo, pero además tiene una trascendencia y una consideración a los jueces”.

García Almaguer explicó que cuando esté cerca de vencerse ese plazo, los jueces van a poder explicar al Tribunal de Disciplina las razones por las cuáles se ha detenido el proceso.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado