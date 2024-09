Noroña afirma que Morena y sus aliados cuentan con 86 votos para aprobar reforma a PJ

Este martes, la Reforma Judicial será sometida a una primera lectura en el pleno del Senado. La cita es a las 11:00 horas, según anunció Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, confirmó ayer que Morena y sus aliados –el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)– ya cuentan con los 86 votos para aprobar la reforma constitucional al Poder Judicial.

A través de un live de Facebook, el presidente de la Mesa Directiva del Senado afirmó que Morena y sus aliados alcanzaron las y los 86 senadores que votarán a favor de la Reforma Judicial, y dijo que dicha situación lo libera de cualquier tensión porque la coalición juntará los 86 votos.

“Me corresponde en mi condición de presidente de la Cámara de Senadores dar a conocer si se alcanzó o no la mayoría calificada y no voy a estar en un predicamento porque se cuenta con 86 votos para la reforma constitucional, y eso me libera de cualquier tensión, amago, amenaza, descalificación; pero lo he dicho con convicción, que considero que 85 es el número que se requiere para la mayoría calificada. Tenemos 86 senadores, así es que mañana [10 de septiembre] van a tener que comerse todas las injurias que están lanzando, porque 86 habrá, 86 votos”, aseguró.

En medio de los señalamientos sobre senadores de oposición que han sido presionados para dar al menos un voto a Morena y sus aliados, y sobre si 85 u 86 es mayoría calificada, Fernández Noroña adelantó que una vez que pase la discusión debería dejarse claro en los criterios cuál de los dos números representa el mínimo para esa mayoría.

“En el caso de que se presente la totalidad de las senadoras y senadores, los 128, la mayoría calificada se determina por 85 u 86, bajo los argumentos y criterios que quisieran dar, y se resolvía cualquier discusión”, destacó.

“Tenemos la mayoría calificada, 85 senadores son la mayoría calificada, 86 son 67.18, pasa por encima del requisito constitucional, y una vez aprobada por la Cámara de Senadores será enviada a los congresos de los estados para culminar con el procedimiento que marca el Constituyente Permanente”, agregó.

▶️ Mensaje del presidente de la Mesa Directiva, @fernandeznorona, en relación al proceso legislativo de la #ReformaAlPoderJudicial en el Senado. pic.twitter.com/XYlaVpN8JC — Senado de México (@senadomexicano) September 9, 2024

“Creo que una vez que aprobemos todo el paquete de reformas constitucionales deberíamos resolver este tema y dejar muy claro si el criterio es 85 o el criterio es 86 por las razones que se argumenten, y una vez que eso quede firme, pues se acaba toda especulación y toda discusión porque tú sabes perfectamente cuál es el número al que tienes que llegar en el hipotético caso de que estén los 128 senadores porque tampoco es fácil”, finalizó.

Previo a la publicación del video, Fernández Noroña había afirmado que para obtener la mayoría calificada que permita a Morena y a sus aliados aprobar la reforma constitucional al Poder Judicial, sólo se requieren los votos de 85 senadoras y senadores, y no de 86.

“Tenemos la mayoría calificada. 85 senadores son la mayoría calificada, 86 son 67.18, pasa por encima del requisito constitucional. Una vez aprobada por la Cámara de Senadores, [la reforma al Poder Judicial] será enviada a los congresos de los estados para culminar con el procedimiento que marca el Constituyente Permanente”, dijo en un video compartido a través de su cuenta de X, antes Twitter.

“Para sacar la cuenta de cuánto representan 86 senadores, basta una simple simple regla de tres. El resultado es 67.18. La Ley exige para mayoría calificada dos tercios y es evidente que 86 senadores de 128 es el 67.18 por ciento, que excede el requisito legal para la mayoría calificada…”, escribió en sus redes sociales. “Dicho de otra manera, 85 senadores es mayoría calificada”, añadió.

Posteriormente, Noroña retuiteó una publicación del perfil de X del Senado, la cual data del 16 de junio de 2020. En el post, se encuentra un breve video que explica en qué consiste la mayoría calificada.

“¡Conoce más! Mayoría calificada. En el Senado se conforma por dos terceras partes de los legisladores en pleno al momento de votar. Las reformas constitucionales exigen mayoría calificada para su aprobación. Si hay 128 senadores, 85 la logran”, se lee en el clip.

Comunicación oficial del 16 de junio del 2020. https://t.co/6QZtYLBHMy — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 9, 2024

El político también difundió la captura de pantalla de una publicación que se hizo el mismo 16 de junio de 2020 en la página del Senado en Facebook. El mensaje que contiene es el siguiente: “Si de los 128 senadoras y senadores, 85 votan en un mismo sentido, se dice que se logra la… ¡Descúbrelo en #ConocerMás!”.

Apenas el pasado 4 de septiembre, Morena, el PT y el PVEM aprobaron la Reforma Judicial en la Cámara de Diputados, por lo que se turnó el dictamen al Senado, donde las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos dieron anoche el visto bueno al proyecto en lo general y en lo particular.

De este modo, el documento será sometido a una primera lectura en el pleno a partir del martes 10 de septiembre. La cita en el Senado de la República es a las 11:00 horas, según anunció Noroña.