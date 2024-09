“El traidor eres tú, Marko”, bla, bla. Asume Yunes papá y tampoco revela cómo votará

El movimiento se da justo antes del análisis de la Reforma Judicial en el Senado de la República, donde a Morena y a sus aliados les haría falta un voto para obtener la mayoría calificada.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- El pleno del Senado de la República aprobó este martes la licencia de Miguel Ángel Yunes Márquez, Senador del Partido Acción Nacional (PAN), con 83 votos a favor, 36 en contra y cero abstenciones. Minutos más tarde, Miguel Ángel Yunes Linares, su padre y suplente, rindió protesta para sustituirlo en el cargo.

“En el sistema electrónico se emitieron 83 votos en pro, 36 en contra y cero abstenciones. Se aprueba el acuerdo, señor presidente”, se informó luego de que se realizara la votación nominal de la solicitud.

Previamente, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, dio a conocer que se había recibido “una comunicación del Senador Miguel Ángel Yunes Márquez”, quien fue convocado anoche por su bancada a pronunciarse públicamente en contra de la Reforma Judicial ante los temores de que pudiera cambiar el sentido de su voto.

En el documento, Yunes Márquez solicitó licencia para separarse temporalmente de su cargo como Senador de la República por el estado de Veracruz. “Como es sabido, vengo enfrentando desde hace varios meses problemas de salud que se han complicado y me impiden cumplir con eficiencia mi tarea”, dijo.

“Al término del tratamiento al que estoy sometido, asumiré de nueva cuenta mi honrosa representación en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. En los próximos días, entregaré a la Mesa Directiva los certificados que acreditan lo anterior”, agregó en el comunicado.

Asimismo, el panista pidió que se llamara a su suplente a rendir protesta y a tomar temporalmente posesión del cargo. En consecuencia, se procedió a votar y a aprobar la licencia.

Posteriormente, Miguel Ángel Yunes Linares ingresó al salón de sesiones del Senado en medio de gritos de “¡Traidor, traidor, traidor!”, provenientes de la oposición. A pesar de ello, el exgobernador de Veracruz rindió protesta para ocupar el escaño que dejó su hijo este mismo día.

Yunes Linares, quien pidió la palabra por “alusiones personales”, sostuvo en su primera intervención como Senador que representará temporalmente a su hijo y lamentó que haya sido atacado por Marko Cortés, dirigente nacional del PAN.

“No, Marko, ni cobarde ni traidor. Cobarde y traidor eres tú, no Miguel Ángel Yunes Márquez”, sostuvo. “A ver, Marko, nos conoces perfectamente bien, tenemos 20 años en Acción Nacional y vamos a seguir en Acción Nacional”.

“Lamento este nivel de debate, vengo a representar a Yunes, senador. Miguel pidió licencia por cuestiones de salud probable esta tarde. Ni cobarde ni traidor, traidor eres tú Marco” dijo el suplente

“A la familia Yunes nadie nos ha doblado”,” Vamos a seguir en el PAN , porque es de mexicanos de no Marco” , agregó.

Gerardo Fernández pide respeto a los senadores del PAN y que guarden silencio.

Posteriormente sostuvo que su hijo tiene un problema de salud por lo cual pidió licencia, y lamentó que en el PAN “pretenden lograr votos linchando, lo más antidemocrático es pretender linchar a un legislador por ejercer su libertad, Miguel no ha dicho en qué sentido va su voto y esta mañana Marko Cortés ya lo ha amenazado de expulsión. No, Marko, no eres dueño del Partido Acción Nacional”.

“No puedes expulsar absolutamente a nadie, si a caso serás expulsado tú por lo que le fallaste al PAN, porque en lugar de estar trabajando para recuperar los votos que perdiste, estás aquí, cómodamente sentado, como legislador plurinominal, reclamando una mayoría que tú no lograste”.

“Que quede claro no hubo negociación con Gobierno federal, a Miguel lo persiguieron y vino con valor al Senador a solicitar licencia, pero nadie nos va a obligar a votar a favor o en contra”, destacó

Dijo que en el PAN ha habido amenazas y coacción, y que El voto es individual.

“Nos somos traidores, no soy traidores por no estar aquí con ustedes, este no es el debate qué México merece”, dijo.

A la vez que en el exterior mientras algunos abuchean, otros lo aplaudieron.

Al concluir la sesión, en el exterior del Senado, donde se realiza la protesta, los presentes exigieron a Miguel Yunes qué ze presente al Senado y que no traicione al pueblo mexicano.

“¡Miguel Ángel, escucha: el pueblo está en la lucha!”, gritan al unísono.

A la vez, los presentes también lanzas consignas de apoyo al Senador emecista, Daniel Barreda.

“Barreda, el pueblo te respalda”, gritan.

En tanto, el Paseo de la Reforma ha sido completamente cerrado en toda la circulación. Los manifestantes gritan “se va a caer, se va a caer el Poder se va a caer” “examen sí, tómbola no”,”Senado anota: la justicia no se toca” entre otras consignas, mientras que aseguran qué estarán a la espera que se reanude la sesión para segur exigiendo qué no pase la Reforma Judicial.