“Decidió muy bien”: AMLO celebra los nombramientos de Sheinbaum en Sedena y Marina

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este martes los nombramientos del General Ricardo Trevilla Trejo como próximo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y del Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles al frente de la Secretaría de Marina (Semar), que hizo el pasado viernes la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

“Ella decidió porque le correspondía, pero decidió muy bien. Son nombramientos clave, no se puede equivocar uno en eso. Yo no me equivoqué con el General Sandoval y con el Almirante Ojeda, y ella tampoco se va a aquivocar”, expresó.