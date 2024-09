El Departamento del Tesoro congela bienes de empresas ligadas al CJNG y a 9 miembros

Ciudad de México, 10 de septiembre (AP/SinEmbargo).- Un hombre conocido como “El Tanque”, que es cercano a la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), está encargado de la división de robo de gasolina del cártel, suministrándole decenas de millones de dólares al año vendiendo gasolina robada a través de una red de negocios aparentemente legítimos, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Iván Cazarín Molina recibió su apodo no del arma del campo de batalla, sino de los enormes tanques de almacenamiento que administra en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México.

Según un comunicado el Departamento del Tesoro, Cazarín Molina estaba entre nueve mexicanos y 26 empresas con sede en México que fueron objeto de sanciones el martes por parte de la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) por su supuesta participación en impulsar las actividades ilícitas del CJNG.

“El Presidente Biden, la Vicepresidenta Harris y el Departamento del Tesoro están comprometidos a tomar medidas decisivas para interrumpir la financiación y las operaciones de los cárteles letales de tráfico de fentanilo como el CJNG”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.

