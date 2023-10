Los recortes progresivos en SSyR que debe discutir y atender el Parlamento Abierto

Por: Matilde Pérez*

El día de ayer iniciaron los ejercicios de Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados para discutir el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 (PPEF 2024).[1] Estos espacios son relevantes porque permiten, por un lado, que la ciudadanía y organizaciones civiles presenten propuestas, monitoreen y sean partícipe del rumbo de las decisiones públicas y, por otro lado, que las diputadas y diputados conozcan las necesidades, demandas y propuestas de la ciudadanía en distintos temas, lo que les ayuda a ir definiendo las prioridades para la asignación de los recursos para el próximo año.

Uno de los temas relevantes que se abordaran es el de Salud Sexual y Reproductiva (SSyR) de las Mujeres sin seguridad social, que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, la discusión será el próximo 12 de octubre de, y en donde se harán llegar propuestas para mejorar su presupuesto.

La política para garantizar SSyR se dirige a al menos 34 millones de mujeres sin seguridad social y depende de tres fuentes de financiamiento: 1) Ramo 12 Programa presupuestario P020 Programa de Salud Materna Sexual y Reproductiva; 2) Recursos del INSABI a través del U013 para financiar SSyR de mujeres sin seguridad social; y 3) Gasto Federalizado a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Programa presupuestario Salud materna, sexual y reproductiva. Aunque el PPEF 2024 propone incrementos en los recursos del Ramo 12 y Ramo 33 FASSA, respecto al año anterior, éstos siguen siendo insuficientes ante la prevalencia de altos niveles de muerte materna, embarazo adolescente no planificado, violencia obstétrica, criminalización por ejercer su derecho a decidir, etc., así como de pobreza y desigualdad; por ejemplo en 2022, 36.9% de las mujeres en México –24.1 millones– vivía en situación de pobreza[2] y 38.7% -25.2 millones- no tenía acceso a los servicios de salud. [3]

Con relación a los recursos del Ramo 12 para el PSMSyR no han sido progresivos. En 2023, se destinaron $2,348 mdp para este programa, un presupuesto menor que el de 2018 por $3,117 mdp. El PPEF 2024 propone un aumento de 17.5% para quedar en $2,758 mdp lo que no alcanza a compensar los recortes sostenidos que el programa ha tenido desde 2019, año con mayor asignación con un monto de $3,224 mdp.

Los recursos del Ramo 33 han sido fluctuantes. El año 2019 fue el año con la mayor asignación con un monto de $1,161 mdp y el año 2022 el de la menor asignación, con $1,063 mdp, lo que representó una disminución de 8%. Para 2024 se propone un aumento del 38.6%, para pasar de $1,069 a 1,481. Reconocemos que este aumento es positivo, sin embargo, es necesario que haya mayor transparencia de los recursos que las entidades ejercen realmente, sobre todo, a la luz de los cambios estructurales en salud, la desaparición del INSABI y la creación del IMSS- Bienestar, para monitorear que sean destinados adecuadamente, Por ejemplo:

Desde 2010, existe una plataforma denominada Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE), de uso interno de la SSA a la cual sólo se puede acceder a través de solicitudes de información. De la revisión del SIAFFASPE Ramo 33 FASSA ejercicio 2022 para el PAE de Salud Sexual y Reproductiva, desde Fundar pudimos observar que, a componentes como aborto seguro y violencia de género, sólo se les destina apenas el 1 %, que corresponde a 4.68 mdp y el 4% que corresponde a 12.70 mdp respectivamente, de todo el presupuesto asignado por esta fuente a la SSyR. Estos recursos son bajos frente a un contexto de violencia sexual creciente en contra de las mujeres y los avances que se han dado en materia legislativa e institucional para garantizar un aborto legal, gratuito y seguro.

Los y las diputadas deben mantener el incremento propuesto para 2024 de los recursos de los Ramos 12 y 33 para el Programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva e incluso los del ramo 12 se deben aumentar, por lo menos para alcanzar los niveles de 2019.

Además, como es el caso de los recursos del Ramo 33, también es necesario poner candados en dos sentidos: 1) Asegurar siempre un financiamiento progresivo del programa P020 Salud Materna Sexual y Reproductiva en el FASSA; y 2) Asegurar un financiamiento para la política pública de Aborto Seguro y violencia.

Es indispensable que, durante estos espacios de parlamento abierto se tomen decisiones en favor de las mujeres, escuchando las propuestas y recomendaciones que emanan de la sociedad civil para evitar que se asignen montos tan limitados para ejercer estos derechos. Sin recursos no hay derechos y sin escuchar las demandas y las necesidades de las mujeres no habrá presupuestos con perspectiva de género, así, los y las diputados seguirán en deuda con las mujeres.

* Matilde es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

**Todas las cifras están expresadas en pesos constantes de 2024, las variaciones son en términos reales.

