La UEFA da la Euro 2028 a Reino Unido e Irlanda; Italia y Turquía tendrán la de 2032

Por Graham Dunbar

NYON, Suiza, 10 de octubre (AP).— La UEFA decidió el martes el futuro del máximo torneo continental de selecciones para la próxima década: Reino Unido e Irlanda organizarán la Eurocopa de 2028, mientras que para 2032 se optó la inusual colaboración entre Italia y Turquía.

La elección final de las sedes por parte del comité ejecutivo del ente rector del futbol europeo no dejó perdedores luego de que Italia y Turquía, que habían sido rivales, se unieron en una candidatura de conveniencia en julio.

Congratulations to our confirmed hosts! pic.twitter.com/elnLbjWgam

🇬🇧➕🇮🇪 CONFIRMED: #EURO2028 will take place in the UK and Republic of Ireland!

Ese pacto sacó a Turquía de la lucha por la organización de la Euro 2028, donde la candidatura formada por las cinco federaciones vecinas —Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia, Gales e Irlanda— era la principal favorita desde hace tiempo.

Italia sonaba como vencedora para 2032 a pesar de las dudas de que pueda terminar a tiempo el enorme proyecto para construir y renovar los estadios necesarios para un torneo con 24 naciones y 51 partidos.

🇮🇹➕🇹🇷 Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of #EURO2032!

The joint bidders presented 20 potential host stadiums, of which 10 will be chosen, five per country, by October 2026. pic.twitter.com/HYonnztmHc

— UEFA (@UEFA) October 10, 2023