VIDEOS Y FOTOS ¬ Tormenta genera tornados, muertes y deja a más de 3 millones sin luz

TAMPA, Florida, EU. (AP).— “Milton” se adentró este jueves en el océano Atlántico tras atravesar Florida como un huracán de categoría 3, azotando ciudades con potentes vientos e intensos aguaceros. El meteoro causó al menos cuatro muertes y agravó los estragos causados “Helene”, aunque evitó el impacto directo en Tampa.

El meteoro viró hacia el sur en las últimas horas y tocó tierra el miércoles por la noche en Siesta Key, a 112 kilómetros al sur de Tampa. La situación en la zona de Tampa seguía siendo de gran emergencia mientras St. Petersburg registraba 41 centímetros de lluvia, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional a advertir de posibles inundaciones repentinas tanto allí como en otras partes del oeste y el centro del estado.

Al amanecer del jueves, las autoridades hicieron hincapié en que el peligro no ha pasado: la marejada ciclónica seguía siendo preocupante en muchas partes del estado y había alertas por tormenta tropical en gran parte de la costa oriental central. Funcionarios de los condados de Hillsborough, Pinellas, Sarasota y Lee, muy afectados por el huracán, pidieron a la población que no salgan a la carretera y reportaron la caída de cables eléctricos y árboles en las calzadas, así como puentes cortados e inundaciones.

“Les avisaremos cuando sea seguro salir”, dijo Chad Chronister, jefe de la policía del condado de Hillsborough, donde está Tampa, en Facebook.

Aunque la letal marejada ciclónica que se pronosticaba para Tampa parece no haberse materializado, la ciudad sufría inundaciones a causa de la lluvia. Más al sur, la policía del condado de Lee informó de inundaciones y marejadas ciclónicas localizadas y Lorraine Anderson, responsable de información pública de Venice Beach, dijo a la televisora CNN que se calcula que hubo una marejada ciclónica de entre 1,8 y 2 metros (entre 6 y 7 pies), muy por debajo de los 4,5 metros (15 pies) que se temían.

La tormenta cortó el suministro eléctrico en gran parte del estado y dejó más de 3.2 millones de hogares y negocios sin luz, de acuerdo con poweroutage.us, que monitorea apagones.

