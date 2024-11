Lewis Hamilton y el mexicano Iván Saldaña crean un destilado de agave sin alcohol

Lewis Hamilton e Iván Saldaña trabajaron 2 años en crear esta bebida que se muestra como una opción para aquellos que desean una experiencia de sabor sin alcohol, pero con todo el sabor del agave.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- ¿Qué pasa si no bebes alcohol pero buscas algo que te brinde una experiencia agradable en boca y que tenga una bella presentación? Puede ser que al final elijas una limonada o alguna bebida que no parezca tan elaborada al sentir que tal vez no hay muchas opciones. El elegir no beber alcohol -por cualquiera que sea la razón- es algo cada vez más común. El siete veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, buscaba una bebida que pudiera disfrutar pero sin el elemento del alcohol, en especifico buscaba hacer algo con el agave, así, junto a Iván Saldaña, experto en agave, y un equipo integrado por Fernanda y Henrik, crearon el destilado sin alcohol Almave, nombre que significa alma de agave.

“Me generaba mucha ansiedad enfrentarme a una página en blanco en algo que no tenía una experiencia, al principio creía que no tenía una experiencia previa y luego empecé a darme cuenta que sí la tenía no, porque conozco muchísimo de la bioquímica de la planta de los elementos aromáticos, y el equipo y yo empezamos a decir ‘bueno tiene que haber una manera de que la gama sensorial que tiene el agave la podamos extraer de una manera intensa, pero no lo vamos a poder hacer a través del alcohol, que es el solvente es más eficiente que hay sino con agua, que es mucho más ineficiente'”, compartió Iván Saldaña en entrevista a SinEmbargo.

Iván y su equipo estudiaron los hidrolatos, técnicas muy establecidas en perfumería en especial cuando hay muchos aceites esenciales, establecieron protocolos en los que molieron el agave, lo mezclaban y realizaban extracciones, hasta que llegaron a un hidrolato lo suficientemente intenso como para brindar una experiencia aromática.

“Esa es la base de Almave, 60 por ciento de su líquido se volvió vapor y agua un montón de veces, o sea, realmente cuando decimos que es un destilado de agave sin alcohol es porque lo es, o sea, materialmente y no dos veces destilado como siete veces destilado”.

LA POSIBILIDAD DE DISFRUTAR EN UN BAR ALGO SIN ALCOHOL

La idea de este destilado nació en Lewis Hamilton, el destacado piloto de la Fórmula 1, que en su búsqueda por hacerla realidad llegó hasta Iván; Hamilton se involucró en todo el proceso y los aspectos.

“Trabajar con Lewis fue muy emocionante porque es un tipazo y pues era un reto cuando estás con alguien que fue el que tuvo la visión, porque no fue mi idea, vino una un requerimiento de fuera diciendo Lewis está buscando a alguien y está preguntando si alguien puede crear algo de agave sin alcohol porque él está cansado de pedir Ginger ale, porque él cree que cada persona tiene que tener la posibilidad de disfrutar en un bar y tener la opción de no beber y de, o sea, no beber alcohol, pero sí, beber algo y cuando él ha tomado se ha dado el permiso, pues se toma algo con agave, es lo que le gusta”, compartió de manera amable Iván.

El diseño de la botella es muy elegante y complementa la personalidad propia del destilado, éste, al igual que todas las botellas de Casa Lumbre, estuvo a cargo de Daniel Schneeweiss, socio de Casa Lumbre y director artístico creativo de la imagen de las marcas, la etiqueta es particular porque tiene ciertos cortes y desórdenes.

Almave llevó dos años en su creación, algo que, de acuerdo con Iván no es mucho tiempo al hablar de destilados, ya que contó que cuenta con marcas que llevan más en lanzarse.

Esta visión compartida entre Hamilton y Saldaña conserva y preserva el auténtico sabor del agave, además de mostrar la alta calidad y experiencia que un destilado sin alcohol es capaz de ofrecer.

UN DESTILADO CON PROPÓSITO

Almave se lanzó al mercado el año pasado y su impacto en Casa Lumbre y en Iván ha sido importante. “Ha sido fascinante porque creo que el Almave nos ha abierto a los ojos a nosotros, a los bartenders con los que interactuamos, a los socios, es como ese tipo de proyectos que cambian algo para siempre profesionalmente, para mí ha sido pasar de una identidad de maestro destilador o de alguien que se dedica a hacer alcohol a entender que yo en realidad estoy en el mundo de crear experiencias sensoriales, que es más amplio que sólo el alcohol y eso es muy reconfortante”.

Saldaña destacó que Casa Lumbre cuenta con una empresa agrícola, programas orgánicos, hacen gestión de plantaciones reemplazando suelos erosionados por el cambio climático. Almave los ha llevado a ver cómo llevar el expertiz de Casa Lumbre más allá.

“La gente me dice ‘Oye, es que Almave es para los que no toman’, digo ‘no, Almave es para todo el mundo, pero en vez de tomarte 6 con alcohol, te puedes tomar tres con alcohol y tres sin alcohol y quedarte hasta las 4 de la mañana irte a dormir y levantarte al día siguiente con la misma fiesta más dignamente y más bonito sin que reduzcas la experiencia sensorial de tus noches, que eso es un poquito lo que queremos traer”

“Es crear un destilado, pero que conecta también con un propósito de estar bien tú”, dijo Iván.

Almave tiene dos opciones, el Blanco que va muy bien para coctelería y tiene una parte más herbal, y Ambar que aunque también va muy bien en cocteles, la recomendación es probarlo sólo con hielos.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.