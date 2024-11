MTV EMAs: The Warning tocan en premiación y Peso Pluma gana como mejor artista latino

Otros artistas que actuaron esa noche fueron el quinteto de K-Pop Le Sserafim, el grupo mexicano The Warning, así como la potencia estadounidense Teddy Swims.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- Los premios MTV European Music Awards regresaron este 2024 desde el Co-op Live de Manchester, Inglaterra, con presentaciones inigualables que amenizaron la noche.

En la categoría de Mejor Artista Latino, el triunfo fue para el talentoso artista mexicano Peso Pluma, quien se impuso sobre otros grandes nombres como Shakira y Bad Bunny. Peso Pluma agradeció el galardón en su discurso, destacando que el premio es para todo su equipo.

Previamente, la ceremonia contó con la actuación del grupo mexicano The Warning, integrado por Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal Vélez, que hizo bailar a los presentes con su famosa canción Automatic Sun, a pesar de no estar nominadas en los galardones.

En cuanto a la premiación, Taylor Swift brilló como una de las artistas más galardonadas. La cantante estadounidense se llevó cuatro premios, incluyendo Mejor Artista, Mejor Artista en Vivo, Mejor Artista de Estados Unidos y Mejor Videoclip por su colaboración con Post Malone en la canción “Fortnight”.

Just as usual, @TheWarningBand2 ROCKED my world! Only this time it was on the #MTVEMAs stage 🎸 pic.twitter.com/YzAzrq4eYu — MTV (@MTV) November 10, 2024

El espectáculo en el Reino Unido se inauguró con un Benson Boone acrobático suspendido en el aire sobre un piano de cola dorado, interpretando su éxito viral “Beautiful Things” y su último lanzamiento “Slow it Down”. Boone también recibió su primer EMA como mejor artista nuevo.

Otros artistas que actuaron esa noche fueron el quinteto de K-Pop Le Sserafim, el cantante y rapero mexicano Peso Pluma, la cantante y compositora inglesa Raye, el cantautor multiplatino Shawn Mendes, así como la potencia estadounidense Teddy Swims.

A pesar de los espectáculos, la cantante Taylor Swift no dejó pasar la velada para llevarse los premios a mejor artista, mejor actuación estadounidense, mejor actuación en vivo y mejor video por “Fortnight” (con Post Malone) en esta nueva edición de los MTV EMA 2024.

🚨| Taylor Swift’s acceptance video for her 4 wins at the 2024 MTV EMAs! #MTVEMAs pic.twitter.com/ZZGztxZveV — The Eras Tour (@tswifterastour) November 10, 2024

Swift, quien actualmente se encuentra finalizando su gira Eras al otro lado del Atlántico, agradeció a los fans por la gran cantidad de premios a través de un mensaje de video. Sin embargo, la recién llegada sudafricana Tyla le dio competencia a Swift al obtener tres premios a mejor afrobeats, mejor R&B y mejor artista africano.

Tyla interpretó su gran éxito “Water” para la audiencia de los EMA en el Co-op Live, Manchester, acompañada por un gran número de bailarines, además de cantar la nueva y enérgica canción “Push 2 Start”.

Por otra parte, la cantante británica Rita Ora, quien presentó el programa por tercera vez, un récord, rindió homenaje a la ex estrella de One Direction Liam Payne, quien murió el mes pasado después de caer de un balcón en Buenos Aires.

Tyla the woman that you are 😍 #MTVEMAs pic.twitter.com/wB8QGkbhGL — MTV UK (@MTVUK) November 10, 2024

Ora tenía una relación cercana con el cantante y la pareja grabó una canción juntos en 2018, “For You (Fifty Shades Freed)”. Se dirigió a la audiencia diciendo: “Quiero tomarme un momento para recordar a alguien. Liam Payne fue una de las personas más amables que conocí”. Su voz se quebró cuando le pidió a la multitud que se tomara un momento para recordar a Liam diciendo: “Tenía el corazón más grande y dejó una gran huella en este mundo”.

El rapero británico Little Simz le otorgó a la leyenda del hip-hop Busta Rhymes el premio al ícono mundial de los EMA, y le dijo al público que en 34 años de grabación profesional, este era su primer premio de MTV y se sentía increíble. El artista, 12 veces nominado al premio Grammy , que tiene más de 10 millones de álbumes vendidos en su haber, interpretó un mega popurrí de sus grandes éxitos “Break ya Neck”, “Touch it” y “Put Your Hands Where the Eyes can See” acompañado por bailarines que vestían chándales con cabezas de dragón gigantes.

Shawn Mendes ofreció una actuación íntima y emotiva y también recibió el premio al mejor artista canadiense. Sabrina Carpenter se llevó el premio a la mejor canción por su éxito “Espresso”, mientras que Ariana Grande fue coronada como mejor artista pop y Eminem se llevó el premio al mejor artista de hip hop.

Shawn Mendes’ performance of Heart of Gold hit me straight in my feels 😭 this man is everything ✨#ShawnMendes #MTVEMAs #EMAs pic.twitter.com/wJKe7n8Aja — MTV UK (@MTVUK) November 10, 2024

El dúo británico Pet Shop Boys fue honrado con el premio inaugural Pop Pioneers Award por su contribución a la música pop y cerró el espectáculo acompañado por la orquesta local Manchester Camerata con una versión de “All the Young Dudes” de David Bowie, seguida de su icónico éxito “West End Girls” en celebración del 40 aniversario de la canción.

LL Cool J, el líder de Bush Gavin Rossdale, las músicas madre e hija Neneh Cherry y Mabel y las estrellas de cine y televisión Aaron Taylor-Johnson, Jodie Turner-Smith y Lucien Laviscount presentaron los premios.

– Con información de AP.