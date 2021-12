Las Chivas y los Diablos: los más grandes amores deportivos de Carmen Salinas

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- Además de incursionar en el el cine, la televisión, el teatro y hasta en la política, Carmen Salinas –quien falleció la noche de este jueves 9 de diciembre en la Ciudad de México– nunca escatimó en expresar una profunda pasión por el futbol, y sobre todo por su equipo predilecto: las Chivas del Guadalajara.

Su pasión por las Chivas la llevó a participar en ingeniosas apuestas con otras figuras del espectáculo como Manuel “El Loco Valdés” y el mismo Cuauhtémoc Blanco.

En una charla con el comentarista Enrique “El Perro” Bermudez, Salinas expresó que cariño por el equipo mexicano era tal, que a propósito viajó hacia allá para que Pedro Plascencia, su hijo, naciera en Guadalajara.

“Me hice de Chivas porque vivía en el Sector Libertad porque en la Belisario Domínguez vivían los papás de Pedro, que en paz descansen, entonces Pedro rentó una casita en la calle de Jarauta, de esas antiguas y entonces Pedro estaba viendo un partido en la sala de Atlas contra Guadalajara y entonces quise hablar con él y le dije ‘oye, mi amor, fíjate que quería consultar esto’ y me dice ‘ahorita no me molestes porque está jugando mi equipo [Atlas]’”, respuesta que molestó a Salinas.

Carmen Salinas indicó que luego de escuchar la respuesta de su esposo, quien era fiel seguidor del Atlas, deseó que las Chivas ganaran aquel partido, y desde ese momento, se volvió en seguidora del rebaño sagrado.

En esa misma conversación, “Carmelita” recordó cuando Javier “El Chicharito” Hernández le pidió su bendición cuando fue invitada por el mismo jugador al recientemente inaugurado Estadio Akron [antes Omnilife], donde se llevó a cabo la despedida del delantero mexicano pues ya había sido convocado para jugar con el equipo inglés Manchester United.

El cariño de Carmen Salinas por las Chivas también influyó en decisiones profesionales de su carrera. Después de un partido del “Rebaño Sagrado”, “Carmelita” comió con Edith González, también aficionada al equipo, y esta al bailar, fue que le dio la idea a Salinas para que ella protagonizara la icónica producción teatral Aventurera. Carmen le propuso el papel a Edith González y esta, después de leer el guion, aceptó.

Dicha amistad entre ambas artistas se reflejó cuando ambas acudieron a la tribuna en 1997 para presenciar la final de las Chivas contra Toros Neza, ocasión en que el equipo tapatío obtuvo el campeonato.

A raíz del deceso de la actriz, el equipo rojiblanco expresó en sus redes sociales un mensaje en el que lamentan la noticia y le expresan cariño de la misma forma en que ella siempre las apoyó.

“CARMELITA”: LA MADRINA DE LOS DIABLOS

Una molestia también fue el motivo por el que Carmen Salinas tomó cariño por otro equipo deportivo, en este caso de béisbol: los Diablos Rojos del México.

Carmen Salinas recuerda que en una ocasión fue con Pedro Plascencia al Parque del Seguro Social, donde estaba el Parque Delta, para presenciar un partido de los Tigres de Quintana Roo contra los Diablos Rojos. En dicho encuentro, “Carmelita” se sentó en el dugout [también llamada cueva que es el lugar de los asientos de alguno de los equipos] de los Tigres; sin embargo, le llamaron la atención porque dichos asientos estaban reservados únicamente para “gente importante”.

Ese regaño provocó que la artista saliera disgustada del estadio; pero Alfredo “El Zurdo” Ortiz, destacado jugador de los Diablos, presenció lo ocurrido por lo que salió para alcanzarla.

“Y me metió. Me llevó a sentar donde estaba el equipo de los Diablos, me mandó refrescos, taquitos. A partir de ahí, no saben la simpatía que sentí por el equipo de los Diablos Rojos del México”, expresó en un video subido a su canal de YouTube.