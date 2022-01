La ATP se pronuncia ante el caso de Djokovic; respalda la vacunación contra la COVID

Por Kike Frías

Ciudad de México, 11 de enero (La Opinión).- Nuevo episodio en el caso del tenista Novak Djokovic. En esta oportunidad ha sido la Asociación Profesional de Tenis (ATP, por sus siglas en inglés) la que se ha pronunciado al respecto.

A través de un comunicado, la organización rectora del tenis mundial indicó que los hechos ocurridos en Australia, en donde el número uno de la disciplina pudo ingresar entre polémica -y hasta la Justicia de por medio- para poder participar en el Abierto que se realizará allí, han sido perjudiciales “en todos los frentes”.

En el texto, conservador y que no ha podido ser interpretado en cuanto a alguna postura específica, la ATP asegura que hubo un malentendido y falta de comunicación en cuanto a las reglas impuestas por las autoridades sanitarias de Australia.

Read our statement on Novak Djokovic's entry into Australia following Monday's court hearing in Melbourne ⤵️

