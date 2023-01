“No se quieran morir”: Difunden asalto a pasajeros en camión de Naucalpan (VIDEO)

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES.

El hecho es reciente y, aunque se dijo que se daría aviso a las autoridades, aún se desconoce si hay detenidos por este delito.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- Un video difundido en redes sociales muestra el momento en el que dos hombres abordan un camión y, a punta de pistola, despojan de sus pertenencias a los pasajeros. Los hechos presuntamente ocurrieron el pasado 9 de enero en la colonia Loma Colorada, en Naucalpan, Estado de México.

En el clip de 45 segundos de duración se observa a los sujetos abordar por las puertas delantera y trasera del transporte cuando uno de ellos muestra el arma, amenaza de muerte y lanza insultos, mientras el otro toma los objetos de valor de los pasajeros y las coloca en una bolsa.

“Celulares todos. El que me esconda le voy a volar su pin… ma… No se quieran morir a la ver…, celulares, celulares!”, se escucha decir al que trae consigo la pistola. El hombre, vestido con una chamarra y una gorra de color azul, apunta a los usuarios en todo momento.

Captan asalto a microbús de pasajeros en Naucalpan.#video Especial pic.twitter.com/zAT0rJtrqs — Arizbeth Castillo (@arizcastillo) January 11, 2023

“Todos los celulares. Presta wey, presta tú también. No me escondan nada, wey, no me quiero pasar de ver…”, continúa amenazando a la vez que les dice a algunas personas específicamente que les entreguen sus celulares.

Conforme se acerca a su compañero en la parte trasera del microbús, el tipo voltea para advertir a quienes ya fueron despojados de sus pertenencias y, por tanto, ya les ha dado la espalda: “No le jueguen al verg…, eh!”, pistola en mano.

Finalmente, el sujeto parece decir al conductor que no se vaya a detener, y que vayan hasta el módulo, para luego decirle a su compañero que se baje del colectivo.

Desafortunadamente, este tipo de delitos son recurrentes en el transporte público.

ASALTAN DOS COMBIS EN MEDIA HORA

El 19 de octubre del año pasado, un delincuente cometió asaltos a dos combis de pasajeros del Estado de México y ambos momentos fueron registrados en videos que fueron difundidos en redes sociales.

El reportero Osvaldo Muller compartió a través de su cuenta de Twitter los materiales que mostraron los instantes en que un asaltante despojó de sus pertenencias a los pasajeros de unidades de transporte público del municipio mexiquense de Ecatepec.

El primer asalto ocurrió aproximadamente a las 21:00 horas del pasado lunes 17 de octubre dentro de una unidad sobre la carretera Texcoco-Lechería, a la altura de Ranchería, en la mencionada localidad del Estado de México.

En ese instante, una persona con sudadera y cubrebocas negro subió a la combi y se sentó en uno de los lugares de la unidad. Después de observar a los pasajeros por un instante, saca un arma de fuego y la dispara hacia el piso del vehículo, exigiendo que todas y todos entreguen sus pertenencias.

A balazos un delincuente cometió un asaltó a los usuarios de una unidad de transporte público que circulaba sobre la carretera Texcoco – Lechería, a la altura de “Ranchería”, en @Ecatepec … pic.twitter.com/lylHWWkkh8 — MULLER24 (@MullerMM24) October 18, 2022

Uno de los pasajeros que está en la parte posterior del vehículo se tardaba en entregar su celular, aunque con motivos desconocidos. Ante esto, el asaltante le responde violentamente y lo amenaza con hacerle daño si no entrega su teléfono.

Posteriormente, el asaltante le pide al sujeto que está junto a la puerta que la abra y se aparte para que pueda salir. Finalmente desciende de la unidad, le grita al conductor que se arranque y lo espanta soltando otro disparo al aire.

También subido por el reportero Osvaldo Muller, el segundo acto criminal ocurrió en la misma vialidad de Ecatepec, Estado de México, y con una diferencia de 33 minutos con el atraco anterior.

El material muestra un modus operandi similar: está dentro de la unidad con la misma chamarra y cubrebocas negro.

Sin temor a ninguna autoridad un delincuente cometió la noche del pasado lunes un 2º asalto en la carretera Texcoco- Lechería, a la altura de “Ranchería”, en @Ecatepec . El hombre huyó con destino al fraccionamiento Guadalupana – La venta … pic.twitter.com/dbOmvqKVa5 — MULLER24 (@MullerMM24) October 18, 2022

El sujeto vuelve a sacar la pistola, carga cartucho y empieza a amenazar a los pasajeros para que entreguen sus pertenencias. Al igual que en el video anterior, también dispara al suelo de la combi.

Le vuelve a pedir al sujeto sentado junto a la puerta que la abra, le pide que se mueva de lugar y finalmente desciende del vehículo, aunque esta vez no volvió a accionar su arma de fuego.

Hasta el momento las autoridades estatales ni municipales han emitido alguna postura con respecto a lo sucedido.