China quiere un dominio militar y económico mundial “antiliberal”: Blinken

Sídney (Australia), 11 feb (EFE).- El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que China busca ser la principal potencia militar, económica, diplomática y política “no sólo de la región, sino del mundo“, según una entrevista con el diario The Australian publicada este viernes.

Las declaraciones de Blinken se refieren a la preocupación por los intereses soberanistas del gigante asiático en el Mar de la China Meridional, por la que circula un tercio del comercio mundial y alberga importantes yacimientos de gas y petróleo y caladeros de pesca, chocan con los de otros países como Indonesia, Malasia, Filipinas y Vietnam, que reivindican algunas áreas.

Glad to reaffirm the importance of the U.S.-Australia bilateral relationship in meeting with Australian Labor Party Leader @alboMP and @SenatorWong. This is an enduring alliance that transcends politics and parties. pic.twitter.com/PtJkytLUlY

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 11, 2022