Chihuahua: Alumnos humillan a compañero que estaba en baño; 3 son expulsados (VIDEO)

Las primeras versiones mencionaron que se trataba de un joven con autismo, lo cual desmintió más tarde el director del Cobach 1.

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).- Un estudiante del Colegio de Bachilleres (Cobach 1) de Chihuahua fue agredido por más de una decena de compañeros que lo esperaban afuera de uno de los baños del plantel donde se resguardó.

En un video que circula en redes sociales, se observa la violencia con la que algunos alumnos atacaban al joven mientras otros grababan con sus celulares.

De acuerdo con las primeras versiones, se decía que la víctima era un estudiante con autismo, lo cual causó mayor indignación, pero más tarde lo desmintieron las autoridades académicas.

Hasta el momento se desconoce por qué había tantos jóvenes al interior de un baño gritando y haciendo bullicio contra su compañero; algunos comienzan a golpear la puerta con las manos y pies, se burlan y aumentan los gritos para molestarlo.

Por este hecho, el presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, respondió que el plantel donde violentaron a un alumno no pertenece al Gobierno del que es Alcalde, por lo que pasarían la denuncia a las autoridades correspondientes.

“Buen día. Pasamos la denuncia correspondiente, como sabes en Cobach no es una institución del Gobierno Municipal de Chihuahua, del que soy Alcalde”, aclaró.

Alumnos del Cobach 1 de #Chihuahua acosan a compañero en los baños previo a conferencia por el #DiaInternacionalDeLaMujer. La escuela aclara que el alumno hostigado, no padece autismo. 🧵 pic.twitter.com/sAjZOOuOY4 — DimeNews (@DimeNewsMx) March 11, 2023

De acuerdo con El Heraldo de Chihuahua, el director general del Cobach, Reyes Humberto de las Casas, detalló que “estaba por iniciar una conferencia sobre la violencia contra la mujer, en un momento los estudiantes entran a un baño, jugando para ver cuántos cabían, una de las puertas del sanitario estaba cerrada, la golpean y agreden a un joven”.

De las Casas también desmintió que el alumno agredido tuviera alguna de condición de salud, por lo que sólo fue atendido oportunamente en la escuela y no presentó lesiones de consideración.

En cuanto a los presuntos responsables, mencionó que en este caso, del que la dieron parte a Fiscalía de Chihuahua y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, “los que participaron directamente en la agresión fueron tres”, los cuales ya fueron dados de baja, y el resto de participantes fueron suspendidos, además de que sostendrán una junta con sus padres para darle seguimiento al caso y revisar las sanciones correspondientes