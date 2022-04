Con las casillas completas, AMLO hubiera tenido más votos que en 2018: Mario Delgado

Mario Delgado afirmó que el Presidente López Obrador “se rayó” al obtener un porcentaje de más del 90 por ciento de aprobación en la consulta de Revocación de Mandato e indicó que los resultados demuestran que el movimiento que él encabeza aún se mantiene vigente.

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pudo haber conseguido más votos en la Consulta de Revocación de Mandato que los obtenidos en las elecciones federales de 2018, si el Instituto Nacional Electoral (INE) hubiese instalados el cien por ciento de las casillas en el país, aseguró Mario Delgado, presidente nacional de Morena.

“Si con un tercio de las casillas sacaste 15 (millones), imagínate con casillas completas lo que hubiera sido, claramente hubiera tenido una votación superior a la de 2018”, aseguró Delgado en entrevista con Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo 15 millones 159 mil 323 de votos en la consulta ciudadana de Revocación de Mandato, un 91.87 por ciento del total de 16 millones 502 mil 636 sufragios emitidos, de acuerdo con los resultados difundidos por el INE.

“No es una votación despreciable, para nada, comparado con los votos que llegó Vicente Fox a la presidencia con 15.9 millones, con los votos que llegó Calderón de manera fraudulenta, pero le contaron 15 millones de votos y ayer Andrés Manuel López Obrador saca más de 15 millones de votos, la mitad de lo que obtuvo en 2018 pero con un tercio de las casillas, me parece un dato sorprendente”, comentó el dirigente de Morena.

La consulta revocatoria fue instalada con el 30 por ciento de las casillas de cualquier elección federal. Apenas tuvo difusión y fue boicoteada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), así como por los expresidentes panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

Mario Delgado afirmó que el Presidente López Obrador “se rayó” al obtener un porcentaje de más del 90 por ciento de aprobación e indicó que los resultados demuestran que el movimiento que él encabeza aún se mantiene vigente.

“Hay un movimiento muy vivo, hay esta insurrección democrática pacifica que se formó en 2018 sigue vigente y el Presidente se rayó con el porcentaje que lo aprueba, más del 90 por ciento, como quieran ponerlo es un dato verdaderamente sorprendente”.

Para el proceso del domingo el Instituto Electoral apenas instaló 57 mil 448 casillas. Lo hizo, según denunció Morena, en lugares alejados y mal ubicados. Ante esta situación, Mario Delgado aseguró que se registró una participación histórica de la sociedad en la consulta de Revocación de Mandato a pesar de las trabas del INE.

“Se logró a pesar de que no hubo mucha disposición de la autoridad electoral, no hubo la información que se requería al ser un hecho inédito, que por primera vez se realizaba en la historia del país, no hubo la información suficiente y el tema de las casillas fue muy importante para desincentivar la participación”.

LA OPOSICIÓN DEL INE

Este lunes, durante su tradicional conferencia mañanera, el Presidente López Obrador aseguró que si el INE hubiese puesto más casillas, la participación habría sido mayor, lo cual fue negado por el Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

“No vamos a caer en la falacia de decir desde el INE que si hubiera habido más casillas habría mas participación. Votamos quienes quisimos votar, quienes no pues no, y es un derecho que hay que respetar”, respondió Córdova. “Lo que no se vale es decir que es culpa del INE el índice de participación”.

Lorenzo Córdova rechazó las acusaciones del Presidente y negó que el INE boicoteara la consulta. “La narrativa de que esta elección de Revocación de Mandato contuvo el boicot del INE es falso. Si hubo un boicot aquí, es de quien no dio el dinero para que se pudieran instalar todas las casillas”, declaró este lunes en conferencia de prensa.

Mario Delgado, refrendó lo dicho por el Presidente López Obrador y dijo que las acciones del INE en contra de la consulta de Revocación de Mandato van en contra de lo que necesita la sociedad y muestran “un servilismo” hacia los partidos de oposición.

“Estas actitudes parciales, que ellos ven como normal, porque así han actuado siempre, ya no están en sintonía con lo que necesitamos. Creo que no es un asunto de personas, es una institución que se quedó en el pasado de fraudes electorales, de complicidades, cuotas, de cuates, le deben su lealtad a los partidos políticos que los pusieron”.

El presidente de Morena afirmó que es necesario adecuar estas instituciones y se dijo sorprendido porque los consejeros del INE estuvieran más preocupados por sancionar a los miembros del partido que por celebrar la realización de un ejercicio democrático histórico.

“Hay que adecuar a estas instituciones para que aprovechemos nuestra vida democrática es sorprendente que hoy los consejeros están más interesados en ver cómo nos sancionan, en cancelar el ejercicio en lugar de celebrarlo porque dimos un paso histórico, porque a pesar de todas las adversidades el pueblo nuevamente se manifestó”.

Finalmente, Mario Delgado indicó que la sociedad y el órgano electoral se encuentran en canales distintos, pues mientras uno se esfuerza en profundizar en la vida democrática del país, el segundo está más interesado en golpetear al gobierno.

“Estamos en dos canales diferentes, la gente está en un canal queriendo profundizar la vida democrática de este país, igual que el Presidente de la República y la autoridad electoral que piensa que su legitimidad proviene a partir de llevarnos la contra, de golpetear al gobierno”.