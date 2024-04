ENTREVISTA ¬ Una “mano negra” en FGR y el Congreso protege a Alejandro Moreno: Layda

Si la Cámara de Diputados aprobara el juicio de procedencia, “Alito” se quedaría sin el fuero que tiene como Diputado federal, ello permitiría a la Fiscalía de Campeche y a la FGR, que hasta hace unos meses lo investigaba, llevar el caso ante un Juez, y a esa autoridad definir si hay datos de prueba suficientes para vincularlo a proceso o no.

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).– La causa contra Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) conocido como “Alito”, por enriquecimiento ilícito no ha avanzado porque hay “una mano negra” que lo protege tanto en la Fiscalía General de la República (FGR) como en el Congreso, en donde la Sesión Instructora encabezada por Morena que está encargada de desaforarlo no ha hecho nada, denunció la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román en entrevista con “Los Periodistas”.

El 16 de agosto de 2022, la Fiscalía de Campeche presentó a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio de procedencia para quitarle el fuero a Moreno Cárdenas y avanzar en la investigación en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. El retraso en la discusión del desafuero que debe tener lugar en la Sesión Instructora que encabeza el morenista Jaime Pérez Bernabé le ha permitido al líder del PRI seguir con sus actividades partidistas, de hecho actualmente lidera la lista de su partido para llegar al Senado.

Aunado a la causa de la Fiscalía de Campeche se sabe que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en contra de Alejandro Moreno Cárdenas por al menos cinco delitos: tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal. En agosto de 2022, cuando la Fiscalía de Campeche presentó la solicitud de desafuero, Layda Sansores reveló en su programa Martes del Jaguar que iría más hondo en el caso pues había presentado más denuncias ante la Fiscalía General de la República. No obstante, este miércoles señaló que no se conoce el estatus de estas indagatorias.

Pero nada de eso ha ocurrido.

—¿Qué ha pasado con Alejandro Moreno Cárdenas porque lo último que supimos es que había un proceso de desafuero que no avanzó y una investigación en la Fiscalía? —se le preguntó esta noche a la Gobernadora Sansores durante el programa “Los Periodistas” de SinEmbargo Al Aire.

—Habría que preguntárselo al Fiscal General de la República (Alejandro Gertz Manero) porque yo también tengo mis preguntas y mis cuestionamientos. Se hizo una carpeta muy bien hecha, porque además le pongo el alma, investigamos y checamos con despachos de que la investigación esté bien hecha y pues ahí hay una mano negra que le dio la mano y el Fiscal (Gertz) cedió. Hicimos otra, bien hecho el expediente y esta es la hora que no sabemos qué pasó.

“Entonces, sí tenemos nuestros cuestionamientos hablé con el Fiscal, me dijo, ‘sí, lo vamos a checar’, pero no ha pasado nada. Sí preocupa porque es darle peso a la impunidad, es muy lamentable”.

—El Fiscal General de la República, es uno, es una responsabilidad, ¿y la Cámara de Diputados, la sesión instructora que es la que procesa la solicitud de desafuero tampoco ha convocado y es de su partido? —se le cuestionó.

—No, nada. Ahí son cosas que ellos tendrán que explicar, yo sí me hago cuestionamientos. Yo tomé muy en serio una frase de Andrés Manuel (López Obrador): ‘los principios no se negocian’, y yo no negocio nada. Esto lo tendrán que responder en algún momento, y yo seguiré insistiendo y seguiré trabajando, ahora podría ser que si cerraron este otro expediente pues ya no tienen ni para qué desaforarlo. Son los secretos que todavía no se saben y que yo espero que un día se aclaren porque además como la Fiscalía actúa con su autonomía ellos toman sus determinaciones.

Cuestionada sobre si ha hablado con Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, sobre la demora de la Sesión Instructora de la Cámara de Diputados, Layda Sansores expuso que el Diputado no le habla porque lo exhibió en su programa cuando quiso imponer a Alejandro Moreno como presidente de la Comisión de Gobernación.

“Ignacio Mier ya ni me habla porque también lo denuncié en el Jaguar, porque quería imponer a Alejandro Moreno como presidente en la comisión de Gobernación, lo exhibo y bueno se enojó muchísimo y eso le valió perder puntos en la candidatura, y ahora pues también se la debo”, expuso Sansores. “De cualquier manera yo hubiese buscado un solo frente, pero se va complicando, esto no es fácil, porque parece que los corruptos se juntan solos y se dan la mano”.

—¿Todavía guardan en un cofre información, perlas negras, de Alejandro Moreno Cárdenas? —se le preguntó.

—Sí, todavía.

—¿Mucho, poquito?

—Es que eran 80 mil WhatsApp, hay muchos de él y de otros que tuvieron que ver con él, por eso es que tengo tantos adversarios.

—¿Compró la información, se la hicieron llegar, fue espionaje?

—No, te lo juro que no. Nos la dieron en un sobre, de esos que te entregan, en un sobresote y una cosita, que yo lo dejé abandonado, creo que hasta lo perdí, y un chamaco insistió que hasta encontré el sobre, lo abrimos, y primero estaba como codificado, pero este chico se metió, y solo se lo dije y se lo di a él, y encontramos fotos de las princesas y mucho material.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado