Senado de EU no logra aprobar el proyecto de ley para proteger el derecho al aborto

Washington, 11 de mayo (EFE).– Los demócratas de Estados Unidos perdieron este miércoles el órdago que habían lanzado en el Senado para aprobar una ley destinada a proteger el aborto a nivel federal, ante el temor de que el Tribunal Supremo acabe con ese derecho en las próximas semanas.

La iniciativa naufragó en un voto clave, ya que los demócratas no consiguieron los 60 apoyos necesarios para que comenzara a ser debatida en el Senado.

Aunque ya sabía que iba a fracasar, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, se había empeñado en que el proyecto se sometiera a voto con el objetivo de mostrar su respaldo a la base más progresista del partido antes de las elecciones legislativas de noviembre.

8 in 10 Americans support the legal right to abortion. Senate Republicans just ignored them by blocking the Women’s Health Protection Act again. But we won’t forget who voted against abortion rights and access. And we’ll vote them out. https://t.co/JhNxEJhrI8 #ReproFreedomVoter

TENSIÓN EN LOS PASILLOS

La votación se produjo en un clima de alta tensión con los republicanos mostrando en el hemiciclo fotos de bebés y dando discursos incendiarios, mientras que en los pasillos las legisladoras de la Cámara Baja marchaban al grito de: “¡Mi cuerpo! ¡Mi decisión!”.

También había un gran dispositivo de seguridad alrededor del Tribunal Supremo y el Congreso, al tiempo que en su interior patrullaban agentes con perros por los pasillos.

El voto llega después de que la semana pasada el medio Político publicara un borrador de un fallo del Tribunal Supremo de EU que apunta a la eliminación del derecho al aborto que ese tribunal consagró en la histórica sentencia “Roe contra Wade” en 1973.

La filtración ha puesto a los demócratas a la defensiva, ya que la derogación de ese fallo permitiría a los republicanos restringir, e incluso revocar ese derecho, aprobando leyes en los parlamentos estatales.

Antes del voto, la Casa Blanca afirmó en un comunicado que era “urgente” proteger los derechos de las mujeres y la Vicepresidenta, Kamala Harris, se acercó al Senado para presidir la votación.

En un comunicado tras la votación, el Presidente estadounidense Joe Biden urgió a los estadounidenses a elegir en las próximas elecciones a legisladores que protejan el derecho al aborto.

Biden afirmó que su Gobierno “no parará en la lucha para proteger el acceso de las mujeres a cuidados reproductivos”.

“Seguimos defendiendo los derechos constitucionales de las mujeres a hacer sus propias elecciones reproductivas personales, como se reconoció en Roe contra Wade hace casi medio siglo, y mi administración continuará explorando medidas y herramientas a nuestra disposición para hacer eso”, prometió Biden.

To protect the right to choose, voters need to elect more pro-choice senators this November, and return a pro-choice majority to the House. If they do, Congress can pass this bill in January, and put it on my desk, so I can sign it into law.

— President Biden (@POTUS) May 11, 2022