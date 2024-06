El Presidente reprocha a oposición no haberle hecho caso sobre la conciencia política

Ayer, el Presidente también le pidió a la oposición hacer un ejercicio de autocrítica sobre lo ocurrido en las urnas, pues consideró que las y los integrantes de ese grupo “estaban muy ensimismados en la idea de que el pueblo no existía, de que la democracia no era asunto del pueblo”.

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó este martes a la oposición que no le hiciera caso cuando dijo que en la ciudadanía había “mucha conciencia política”; por ello, pidió que aprenda la lección, luego de su derrota en las urnas el pasado 2 de junio.

Desde Palacio Nacional, señaló que a la oposición le “entraban por un oído y le salían por el otro” sus recomendaciones y señalamientos de que escucharan al pueblo y respetaran a las personas.

“Les estuve diciendo que ya hay mucha conciencia en el pueblo. No estén pensando que el pueblo no existe, que ustedes son quienes forman la opinión pública, que pueden a sus anchas manipular, que la política es asunto de los políticos, que lo importante es la sociedad política, no el pueblo”, apuntó el mandatario.

“No sé cuantas veces repetí el mensaje bíblico de que ‘no se puede poner vino nuevo en botellas viejas’. Que ya se habían dado reacomodos, que el pueblo de México era el pueblo con menos analfabetismo político. ‘¡Qué me van a creer!’ si se sentían superiores, expertos, sabiondos, una arrogancia extrema, nunca escuchando al pueblo, clasistas, racistas. Ojalá y aprendan la lección de la elección, porque es de sabios cambiar de opinión, respetar a la gente”, criticó.

Al ser cuestionado sobre las alianzas de los partidos opositores, López Obrador señaló que puede haber acuerdos siempre y cuando “no se traicione al pueblo”, porque no sirve llegar al poder y no representar a las personas.

“En esto de los acuerdos de los partidos, nada más que sepan que el que traiciona al pueblo, el que finge representar al pueblo, pero en los hechos no actúa defendiendo al pueblo, porque somos servidores públicos”, agregó.

“Nosotros tenemos que mandar obedeciendo. [José María] Morelos decía ‘siervos de la Nación’, ¿quién nos paga? El pueblo. Entonces, que no piensen que todo son acuerdos copulares”, agregó.

Ayer, el Presidente aseguró que la lección de la elección del pasado 2 de junio es que en una auténtica democracia, el pueblo manda y decide, no una minoría. Por ello, pidió hacer un ejercicio de autocrítica sobre lo ocurrido en las urnas.

Además, el político tabasqueño afirmó que “el pueblo es mucha pieza”, algo que “se volvió a demostrar” en los comicios. “Ojalá y lo internalicen: que en la democracia, el pueblo manda, el pueblo decide. Y lo importante de la democracia, entre otras cosas, es que vale lo mismo el voto de un campesino, de un obrero, de un comerciante; que de un potentado, o de un científico, o de un pseudointelectual”, agregó.

El presidente @lopezobrador_ llamó a la autocrítica a medios, intelectuales, organizaciones, partidos, periodistas, políticos y poderes. Reconoció que el pueblo fue el que mejor se comportó, el voto vale lo mismo para todos y compartió la lección de la elección. pic.twitter.com/5ez6jhhvBV — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) June 10, 2024

“Felicitar al pueblo de México. Esto es algo importantísimo. Los pronósticos que se hacían de manera pesimista afortunadamente no se cumplieron y ojalá, ya hemos hablado de eso, haya autocrítica, eh. No es darle la vuelta a la hoja y vamos a seguir haciendo lo mismo. Se cometieron muchos errores garrafales; se le mintió al pueblo; no se actuó con profesionalismo, con ética; hubo hasta una guerra sucia, mucha difamación”, dijo.

“Eso es importantísimo. Es una lección para que no se desprecie al pueblo. Sí, los medios y la actitud de los académicos, intelectuales, periodistas, políticos. Todos. Aprender la lección. Sí. La lección de la elección es que en la democracia, el pueblo manda, el pueblo decide, no una minoría. En una auténtica democracia”, sostuvo.

El Presidente López Obrador consideró que las y los integrantes de la oposición “estaban muy ensimismados en la idea de que el pueblo no existía, de que la democracia no era asunto del pueblo”.

“Hay mucha gente que sí fue mal informada, manipulada, imagínense; casas encuestadoras que le daban el triunfo”, expuso el presidente @lopezobrador_. Llamó a revisar este caso y el de la campaña en su contra en redes sociales pues ambos tuvieron un costo. pic.twitter.com/ankI6Gt7mG — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 10, 2024

“Pensaban que la democracia era asunto de la clase política, de la minoría. No. Eso es oligarquía. No es democracia. Pero estaba muy arraigado ese pensamiento y mucho clasismo soterrado, mucho racismo soterrado”, añadió.

El gobernante argumentó que “por eso estuvo muy bien la sacudida, la zarandeada, la zamarreada” al bloque opositor. “Por eso hay algunos que todavía están papaloteando. No saben ni qué pasó porque no contaban, como dicen los tecnócratas, con esa variable. ¿Y cuál es esa variable? Pueblo. No tomaban en cuenta al pueblo”, reiteró.

“Entonces yo espero que esto ayude mucho, mucho. Ya he estado viendo gente que con honestidad está hablando de los errores y de cómo se equivocaron. Están haciendo un ejercicio de rectificación, de no mantenerse en la autocomplacencia y es de sabios cambiar de opinión”, destacó.