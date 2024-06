Las autoridades de la CEPC de SLP clausuran 3 antros más a la operadora del “Rich”

Por Rubén Pacheco

San Luis Potosí, 11 de junio (Pulso).- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) clausuró tres antros, cuya representación de la empresa está a cargo de Nancy “N”, quien también tiene la representatividad del “Rich”, establecimiento donde el pasado fin de semana se colapsó un barandal de cristal templado, accidente que provocó la muerte de dos personas y 15 lesionadas.

En entrevista, Mauricio Ordaz Flores, titular de la CEPC, describió que los inmuebles sancionados corresponden a: Rua Club, en la avenida Sierra Leona, en la plaza Alttus; Central Bar, en la avenida Venustiano Carranza, y Azul Fuego, en calle Pedro Moreno, localizados en la capital potosina.

Precisó que dichos espacios no cumplen con ninguna normatividad, es decir, carecen de capacitación, dictamen legal, dictamen eléctrico, brigadistas, salidas de emergencia, entre otras irregularidades graves.

“Actualmente, dimos la inspección, clausuramos, notificamos y no se ha presentado ninguna persona a tratar de solucionar o aclarar el tema, sin embargo, nosotros estamos contribuyendo y colaborando con la Fiscalía para fortalecer la carpeta de investigación”, subrayó.

Ordaz Flores anunció que, en colaboración con otras instituciones, se intensificarán operativos para identificar inmuebles con las mismas características que incumplan la Ley, como sucedió el fin de semana pasado.

“Recordemos que es algo que no podemos permitir y no podemos ser omisos; la omisión también se castiga y nosotros como estado no podemos ser omisos. Aunque ellos [los establecimientos] crean de una forma errónea y equivocada que regulándose con el Ayuntamiento no tiene que regularse con el estado”, remató.